Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Posting zu Judenstern

Polen bestellt jetzt Israels Botschafter ein

Außenpolitik
24.11.2025 20:22
Ein Posting einer israelischen Gedenkstätte zum Judenstern hat für Verstimmung in Polen gesorgt ...
Ein Posting einer israelischen Gedenkstätte zum Judenstern hat für Verstimmung in Polen gesorgt (Symbolbild).(Bild: AFP/Michal Cizek)

Ein Posting der israelischen Gedenkstätte Yad Yashem zum Judenstern hat für Kritik der polnischen Regierung gesorgt. Das Außenministerium kündigte an, den israelischen Botschafter einzuberufen. Der Beitrag führe in die Irre und sei nicht korrigiert worden, kritisierte Außenminister Radoslaw Sikorski.

0 Kommentare

Am Sonntag hatte das Team der Gedenkstätte auf der Plattform X geschrieben: „Polen war das erste Land, in dem Juden gezwungen wurden, ein bestimmtes Abzeichen zu tragen, um sie von der übrigen Bevölkerung zu isolieren.“ Dazu wurden ein Foto von einem Judenstern und der Hinweis gepostet, dass am 23. November 1939 ein entsprechender Erlass von Gouverneur Hans Frank ergangen war. Polen war zu diesem Zeitpunkt aber von Nazi-Deutschland besetzt. Zudem wurde nicht erwähnt, dass der Gouverneur ein Deutscher war, den die Besatzer eingesetzt hatten.

„Bitte präzisieren Sie, dass es sich um das ‚von Deutschland besetzte‘ Polen handelte“, forderte Polens Außenminister daraufhin. Die Gedenkstätte ergänzte daraufhin, dass sich die Anordnung der deutschen Behörden aus dem verlinkten Material ergebe. „Yad Vashem präsentiert die historischen Realitäten des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, einschließlich der Länder, die unter deutscher Besatzung, Kontrolle oder Einfluss standen“, schrieb der Vorsitzende Dani Dayan zudem.

Hier sehen Sie das umstrittene Posting:

Dem Außenministerium in Warschau reicht das offenbar nicht. Es kündigte am Montag an, den israelischen Botschafter einzubestellen.

Der deutsche Überfall auf Polen am 1. September 1939 war der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit mindestens 55 Millionen Toten – andere Schätzungen kommen sogar auf bis zu 80 Millionen. Polen blieb über mehrere Jahre von den Deutschen besetzt und hatte gemessen an der Gesamtbevölkerung so viele Tote zu beklagen wie kein anderes Land.

Lesen Sie auch:
Im Yad Vashem Holocaust Memorial Museum in Jerusalem wird den Opfern des Holocaust gedacht.
Neuer Meilenstein
Fünf Millionen Holocaust-Opfer identifiziert
04.11.2025
Verbotsgesetz-Reform
Tragen von „Ungeimpft“-Sternen wird jetzt strafbar
14.11.2022

Nicht der erste Streit
Zwischen Polen und Israel ist es schon mehrfach zum Streit darüber gekommen, wie die polnische Rolle während der deutschen Besatzung im Holocaust dargestellt wird. Aus Israel kam immer wieder der Vorwurf, Polen versuche, Kollaboration einiger seiner Bürgerinnen und Bürger mit den Nazis und Verbrechen gegen jüdische Nachbarinnen und Nachbarn zu relativieren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.436 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
138.324 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
118.072 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
653 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Außenpolitik
Posting zu Judenstern
Polen bestellt jetzt Israels Botschafter ein
Niederlage für Trump
US-Gericht weist Anklage gegen Ex-FBI-Chef ab
Neue Statistik zeigt:
Nur zwei Länder trotzen dem Einbürgerungs-Boom
Kritik an Totschnig
Österreichs Parteien von Klimakonferenz enttäuscht
Krone Plus Logo
Polit-Hoffnung der ÖVP
Der Neue kann „Traktor fahren und Baum schneiden“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf