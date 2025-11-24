Polen bestellt jetzt Israels Botschafter ein

Ein Posting der israelischen Gedenkstätte Yad Yashem zum Judenstern hat für Kritik der polnischen Regierung gesorgt. Das Außenministerium kündigte an, den israelischen Botschafter einzuberufen. Der Beitrag führe in die Irre und sei nicht korrigiert worden, kritisierte Außenminister Radoslaw Sikorski.
Am Sonntag hatte das Team der Gedenkstätte auf der Plattform X geschrieben: „Polen war das erste Land, in dem Juden gezwungen wurden, ein bestimmtes Abzeichen zu tragen, um sie von der übrigen Bevölkerung zu isolieren.“ Dazu wurden ein Foto von einem Judenstern und der Hinweis gepostet, dass am 23. November 1939 ein entsprechender Erlass von Gouverneur Hans Frank ergangen war. Polen war zu diesem Zeitpunkt aber von Nazi-Deutschland besetzt. Zudem wurde nicht erwähnt, dass der Gouverneur ein Deutscher war, den die Besatzer eingesetzt hatten.
„Bitte präzisieren Sie, dass es sich um das ‚von Deutschland besetzte‘ Polen handelte“, forderte Polens Außenminister daraufhin. Die Gedenkstätte ergänzte daraufhin, dass sich die Anordnung der deutschen Behörden aus dem verlinkten Material ergebe. „Yad Vashem präsentiert die historischen Realitäten des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs, einschließlich der Länder, die unter deutscher Besatzung, Kontrolle oder Einfluss standen“, schrieb der Vorsitzende Dani Dayan zudem.
Hier sehen Sie das umstrittene Posting:
Dem Außenministerium in Warschau reicht das offenbar nicht. Es kündigte am Montag an, den israelischen Botschafter einzubestellen.
Der deutsche Überfall auf Polen am 1. September 1939 war der Beginn des Zweiten Weltkriegs mit mindestens 55 Millionen Toten – andere Schätzungen kommen sogar auf bis zu 80 Millionen. Polen blieb über mehrere Jahre von den Deutschen besetzt und hatte gemessen an der Gesamtbevölkerung so viele Tote zu beklagen wie kein anderes Land.
Nicht der erste Streit
Zwischen Polen und Israel ist es schon mehrfach zum Streit darüber gekommen, wie die polnische Rolle während der deutschen Besatzung im Holocaust dargestellt wird. Aus Israel kam immer wieder der Vorwurf, Polen versuche, Kollaboration einiger seiner Bürgerinnen und Bürger mit den Nazis und Verbrechen gegen jüdische Nachbarinnen und Nachbarn zu relativieren.
