Polen bestellt jetzt Israels Botschafter ein

Am Sonntag hatte das Team der Gedenkstätte auf der Plattform X geschrieben: „Polen war das erste Land, in dem Juden gezwungen wurden, ein bestimmtes Abzeichen zu tragen, um sie von der übrigen Bevölkerung zu isolieren.“ Dazu wurden ein Foto von einem Judenstern und der Hinweis gepostet, dass am 23. November 1939 ein entsprechender Erlass von Gouverneur Hans Frank ergangen war. Polen war zu diesem Zeitpunkt aber von Nazi-Deutschland besetzt. Zudem wurde nicht erwähnt, dass der Gouverneur ein Deutscher war, den die Besatzer eingesetzt hatten.