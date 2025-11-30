FPÖ-General: „Wird die S34 ausgebremst?“

Nach dem Regierungswechsel nahm die Diskussion um das Asphaltband wieder Fahrt auf. Doch nun scheint Verkehrsminister Peter Hanke erneut auf die Bremse zu steigen. „Offenbar will Hanke die Traisental-Schnellstraße jetzt endgültig im von seiner grünen Vorgängerin Anti-Autofahrer-Ministerin Gewessler ausgehobenen Grab beerdigen. Dass sie nicht in den Kostenkalkulationen für die präsentierten ASFINAG-Neubauprojekte enthalten ist, spricht eine klare Sprache und bestätigt indirekt bisherige Gerüchte in diese Richtung“, erklärt FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher Christian Hafenecker.