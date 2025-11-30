Sorge um Sarkaria: „Hoffen auf Glück im Unglück“

Violette Sorgenfalten wegen Manprit Sarkaria! Der Offensivspieler musste am Samstag im Spiel gegen die WSG Tirol verletzt vom Platz getragen werden. Trainer Stephan Helm „hofft auf Glück im Unglück“.
Die 66. Spielminute: Manprit Sarkaria setzt zum Sprint an, um einen violetten Konter einzuleiten. Es kommt zum „Schnitt“ um den Ball mit WSG-Spieler Benjamin Böckle. Ein echter Zweikampf entsteht gar nicht, Sarkara verdreht das linke Bein dennoch grausig. Er bleibt liegen, muss behandelt und schließlich mit der Trage abtransportiert werden. Das sah nicht gut aus. Sorgen bei den Austrianern.
„Wir hoffen auf Glück im Unglück“, sagte Trainer Stephan Helm nach der Partie. Immerhin: „Er konnte das Knie relativ gut bewegen.“ Eine Diagnose gibt‘s noch nicht.
So oder so, die Stimmung hellte sich mit der Sarkaria-Verletzung in Wien-Favoriten natürlich nicht auf. Erst tags zuvor war bekannt geworden, dass sich Noah Botic einen Knöchelbruch zugezogen hatte. Und Sarkara jetzt womöglich der nächste (schwer) Verletzte?
