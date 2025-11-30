Sorge um Sarkaria: „Hoffen auf Glück im Unglück“

Die 66. Spielminute: Manprit Sarkaria setzt zum Sprint an, um einen violetten Konter einzuleiten. Es kommt zum „Schnitt“ um den Ball mit WSG-Spieler Benjamin Böckle. Ein echter Zweikampf entsteht gar nicht, Sarkara verdreht das linke Bein dennoch grausig. Er bleibt liegen, muss behandelt und schließlich mit der Trage abtransportiert werden. Das sah nicht gut aus. Sorgen bei den Austrianern.