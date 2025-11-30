Rapid: Mit klarem Plan die Wende erzwingen

„LASK ist Favorit“

Die Tabelle spuckt Rapid vor dem LASK aus, nach dem jüngsten Trends ist dem grün-weißen Sportchef bewusst: „Der LASK ist Favorit. Doch unser Team ist intakt, wir haben die Möglichkeiten, um was mitzunehmen.“ Mit Stefan Kulovits, der als Interims-Coach die Kommandos gibt: „Er hat seine Sache im Finish der letzten Saison sehr gut gemacht. Der Plan ist, mit ihm den Herbst fertig zu machen.“ Katzer bekräftigte damit, dass der 42-Jährige bis zum letzten Spiel 2025 am 18. Dezember bei Zrinjski Mostar das Sagen wird: „Wir wollen, dass Kulovits in dieser sehr wichtigen Saisonphase unser Vertrauen spürt, in Ruhe arbeiten kann.“