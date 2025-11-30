Gewinnen Sie Tickets & eine VIP-Reise nach Italien

Al Bano & Romina Power kehren 2026 auf die Seebühne Mörbisch zurück – und bringen Italiens Musiklegenden mit. Bobby Solo, Fiordaliso sowie Fausta & Alessandro machen „Amore Italiano“ zu einem der emotionalsten Sommerabende des Jahres. Die „Krone“ verlost jetzt exklusive Tickets und eine Traumreise zu Al Bano nach Italien.
Das italienische Lebensgefühl kehrt zurück nach Mörbisch: Wenn Al Bano & Romina Power am 11. August erneut die Seebühne betreten, verwandelt sich das Festspielgelände in ein funkelndes Stück Süditalien. Das legendäre Duo, das mit unvergesslichen Hits wie „Felicità“, „Sempre Sempre“ und „Libertà“ Musikgeschichte schrieb, sorgte bereits im Sommer für ein ausverkauftes Konzert – ein magischer Abend, der noch lange nachhallte. Nun folgt die Fortsetzung, größer, emotionaler und mit noch mehr italienischer Starpower.
Am 11. August 2026 verwandelt sich Mörbisch am Neusiedlersee in ein romantisches Küstenstädtchen wie an der Adria, wenn die Topstars des Italo-Schlagers, Al Bano und Romina Power, bei „Amore Italiana – die italienische Schlagernacht“ auf der Seebühne ihre unsterblichen Hits anstimmen.
Italienisches Lebensgefühl hautnah
Denn die Fans dürfen sich nicht nur auf Al Bano & Romina Power freuen: Das Vorprogramm bringt heuer drei außergewöhnliche Acts auf die Bühne. Bobby Solo, der „italienische Elvis“, sorgt mit Rock’n’Roll-Klassikern und gefühlvollen Balladen für Gänsehautmomente. Fiordaliso, eine der markantesten Stimmen Italiens, bringt ihre kraftvolle, eigenwillige Mischung aus Rock, Pop und Emotionen nach Mörbisch – ihr Welthit „Non voglio mica la luna“ ist längst Kult.
Und mit Fausta & Alessandro, dem talentierten Mutter-Sohn-Duo, zeigt sich die moderne, junge Seite der italienischen Musik, die Tradition und Gegenwart harmonisch verbindet. Gemeinsam formen sie ein Programm, das die Vielfalt, Tiefe und Leidenschaft Italiens in all ihren Facetten zelebriert.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ macht es möglich und schickt 2x2 Gewinner auf eine exklusive Italien-Reise in Al Banos Heimatort Albano Carrisi. Inkludiert hierbei ist der Flug (Hin und Retour), die Übernachtung in einem Hotel sowie ein Meet & Greet mit Al Bano. Obendrauf erhalten die Gewinner auch noch 2x2 VIP-Tickets für „Amore Italiana“ am 11. August. 2026. Damit aber noch nicht alles! Zusätzlich verlosen wir auch
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 7.12
