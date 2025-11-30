Umzug fixiert: Neues Quartier für Sozialbetrieb

Die Selbsthilfe-Werkstätten-Burgenland-GmbH (SHW) zieht ab 1. Dezember in das einstige Werk der Firma Elkay in Großpetersdorf. Der Sozialbetrieb hat sich auf die Herstellung hochwertiger Produkte in den Bereichen Bautischlerei, Möbeltischlerei und Objekteinrichtungen spezialisiert.
Die SHW hat wesentlich an der Einrichtung der neuen Klinik Oberwart mitgewirkt und stattet auch die Pflegestützpunkte des Landes aus. Seit 2023 gehört der Betrieb zu den sozialen Diensten Burgenland. In der Selbsthilfe-Werkstätte in Stadtschlaining sind derzeit 18 Mitarbeiter beschäftigt. Aufgrund der guten Auslastung sind die räumlichen Kapazitäten in der Betriebsstätte aber nicht mehr ausreichend.
„Wir übernehmen soziale Verantwortung und schaffen mit dem neuen Standort beste Rahmenbedingungen“, begründet Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Standortwechsel. Der Bedarf an Ausbildungsstellen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen steige kontinuierlich
Wir können durch den neuen Standort mehr Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz geben.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)
Bild: Manfred Weis
Rund zwei Drittel des Kaufpreises sollen mittels EU-Förderung abgedeckt werden. Durch die Nutzung einer bestehenden Betriebsstätte werde auch Bodenversiegelung und Leerstand in der Region entgegengewirkt, so Landesholding-Geschäftsführer Gerald Goger: „Damit wird Nachhaltigkeit entsprechend unseren Unternehmenswerten aktiv umgesetzt.“
Reibungsloser Übergang bei Produktion
Johannes Zsifkovits, Geschäftsführer der Sozialen Dienste Burgenland, betont, dass die neue Betriebsstätte bereits komplett ausgestattet ist: „Damit kann ein reibungsloser Übergang in der Produktion gewährleistet werden.“ Am neuen Standort sollen im Zuge der Übersiedelung drei neue Mitarbeiter gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz dazukommen. Ziel ist es, den Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. in Teilqualifikation in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen, während der übrige Personalstand stabil bleibt. Ihnen soll auf diese Weise, der Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtert werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.