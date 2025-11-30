Umzug fixiert: Neues Quartier für Sozialbetrieb

Reibungsloser Übergang bei Produktion

Johannes Zsifkovits, Geschäftsführer der Sozialen Dienste Burgenland, betont, dass die neue Betriebsstätte bereits komplett ausgestattet ist: „Damit kann ein reibungsloser Übergang in der Produktion gewährleistet werden.“ Am neuen Standort sollen im Zuge der Übersiedelung drei neue Mitarbeiter gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz dazukommen. Ziel ist es, den Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. in Teilqualifikation in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen, während der übrige Personalstand stabil bleibt. Ihnen soll auf diese Weise, der Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtert werden.