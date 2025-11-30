Vorteilswelt
Nahtloser Übergang

Umzug fixiert: Neues Quartier für Sozialbetrieb

Burgenland
30.11.2025 09:00
Früheres Elkay-Werk in Großpetersdorf: Die Selbsthilfe-Werkstätte zieht ab Dezember ein.
Früheres Elkay-Werk in Großpetersdorf: Die Selbsthilfe-Werkstätte zieht ab Dezember ein.(Bild: Carina Fenz)

Die Selbsthilfe-Werkstätten-Burgenland-GmbH (SHW) zieht ab 1. Dezember in das einstige Werk der Firma Elkay in Großpetersdorf. Der Sozialbetrieb hat sich auf die Herstellung hochwertiger Produkte in den Bereichen Bautischlerei, Möbeltischlerei und Objekteinrichtungen spezialisiert. 

0 Kommentare

Die SHW hat wesentlich an der Einrichtung der neuen Klinik Oberwart mitgewirkt und stattet auch die Pflegestützpunkte des Landes aus. Seit 2023 gehört der Betrieb zu den sozialen Diensten Burgenland. In der Selbsthilfe-Werkstätte in Stadtschlaining sind derzeit 18 Mitarbeiter beschäftigt. Aufgrund der guten Auslastung sind die räumlichen Kapazitäten in der Betriebsstätte aber nicht mehr ausreichend.

„Wir übernehmen soziale Verantwortung und schaffen mit dem neuen Standort beste Rahmenbedingungen“, begründet Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Standortwechsel. Der Bedarf an Ausbildungsstellen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen steige kontinuierlich

Zitat Icon

Wir können durch den neuen Standort mehr Menschen mit besonderen Bedürfnissen einen Arbeits- bzw. Ausbildungsplatz geben.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ)

Bild: Manfred Weis

Rund zwei Drittel des Kaufpreises sollen mittels EU-Förderung abgedeckt werden. Durch die Nutzung einer bestehenden Betriebsstätte werde auch Bodenversiegelung und Leerstand in der Region entgegengewirkt, so Landesholding-Geschäftsführer Gerald Goger: „Damit wird Nachhaltigkeit entsprechend unseren Unternehmenswerten aktiv umgesetzt.“

Der bisherige Standort in Stadtschlaining ist zu klein geworden.
Der bisherige Standort in Stadtschlaining ist zu klein geworden.(Bild: Carina Fenz)

Reibungsloser Übergang bei Produktion
Johannes Zsifkovits, Geschäftsführer der Sozialen Dienste Burgenland, betont, dass die neue Betriebsstätte bereits komplett ausgestattet ist: „Damit kann ein reibungsloser Übergang in der Produktion gewährleistet werden.“ Am neuen Standort sollen im Zuge der Übersiedelung drei neue Mitarbeiter gemäß dem Behinderteneinstellungsgesetz dazukommen. Ziel ist es, den Anteil von Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. in Teilqualifikation in den kommenden Jahren deutlich zu erhöhen, während der übrige Personalstand stabil bleibt. Ihnen soll auf diese Weise, der Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtert werden. 

Porträt von Philipp Wagner
Philipp Wagner
Hans Peter Doskozil
BurgenlandStadtschlaining
Burgenland
