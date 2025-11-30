Melissa ist schwanger! Alonso wird mit 44 Papa

„Letzte Chance“

Privat wird sich Alonso mittelfristig also nicht über zu wenige Herausforderungen beklagen können. Wie‘s sportlich ausschaut, könnte schon spannender werden. „Ich weiß, dass es meine letzte Chance ist. Das ist der entscheidende Unterschied“, hatte er etwa im Frühherbst gemeint und sich damit auf die 2026 anstehende Regelreform in der Formel 1 bezogen: „Das ist die letzte Regeländerung, die ich erleben werde, und die letzte Gelegenheit, noch einmal einen Grand Prix zu gewinnen, Podien zu feiern und um eine WM zu kämpfen. Emotional ist das für mich sehr wichtig“, erklärte er damals der spanischen „AS“.