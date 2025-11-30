Vorteilswelt
Melissa ist schwanger! Alonso wird mit 44 Papa

Formel 1
30.11.2025 09:08
Fernando Alonso und Sportreporterin Melissa Jimenez sind ein Paar, demnächst werden sie Eltern.
Fernando Alonso und Sportreporterin Melissa Jimenez sind ein Paar, demnächst werden sie Eltern.(Bild: AFP/APA/Chandan Khanna)

Fernando Alonso wird Papa. Der Formel-1-Routinier und seine Partnerin Melissa Jimenez erwarten nächstes Jahr ein Baby.

Alonso und die spanische Journalistin gelten seit 2023 als offizielles Paar (nachdem der F1-Altmeister zuvor mit ServusTV-Reporterin Andrea Schlager liiert gewesen war). In der Boxengasse von Katar, wo der F1-Zirkus aktuell Station macht, war in den vergangenen Tagen einschlägig getuschelt worden, ehe Sky Italia dann mit der Meldung rausging: Alonso und Jimenez erwarten nächstes Jahr ein Baby. Er wird damit mit 44 Jahren erstmals Papa.

30.11.2025

Großes Trara machten die beiden Verliebten keines draus. Wie überhaupt es kaum Fotos der beiden als Paar gibt – weder in den internationalen Foto-Agenturen noch auf Social Media. Sie zeigt sich zwar sehr wohl im Formel-1-affinen Umfeld, allerdings eher professionell, oft mit dazn-Mikrofon in der Hand.

„Letzte Chance“
Privat wird sich Alonso mittelfristig also nicht über zu wenige Herausforderungen beklagen können. Wie‘s sportlich ausschaut, könnte schon spannender werden. „Ich weiß, dass es meine letzte Chance ist. Das ist der entscheidende Unterschied“, hatte er etwa im Frühherbst gemeint und sich damit auf die 2026 anstehende Regelreform in der Formel 1 bezogen: „Das ist die letzte Regeländerung, die ich erleben werde, und die letzte Gelegenheit, noch einmal einen Grand Prix zu gewinnen, Podien zu feiern und um eine WM zu kämpfen. Emotional ist das für mich sehr wichtig“, erklärte er damals der spanischen „AS“.

(Bild: AFP/MAHMUD HAMS)

Sein Vertrag bei Aston Martin läuft bis Sommer 2026. Dann ist er 45. Und Papa. Ob er sich dann noch eine Runde durch den Formel-1-Zirkus antut?

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading

