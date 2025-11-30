Vier Tote durch Schüsse auf Kindergeburtstag

Das Büro des Sheriffs teilte mit, dass die Ermittler „daran arbeiten, die Umstände zu klären, die zu dieser Tragödie geführt haben“. Es rief dazu auf, Informationen, Videoaufnahmen oder Beobachtungen umgehend an das Büro des Bezirks-Sheriffs weiterzugeben. Bisher sei kein Tatverdächtiger identifiziert worden. Das Büro von Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom erklärte, er sei über die Lage informiert worden.