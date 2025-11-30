Bei Stockerl-Ritt bösem Trainingssturz getrotzt

„Ich habe gekämpft, wie eine Löwin – speziell der zweite Lauf war ein wilder Ritt“, grinste die 27-Jährige. Die nur der überragenden Neuseeländerin Alice Robinson den Vortritt lassen musste, die ihren fünften Weltcupsieg feierte. „Sie war eine Klasse für sich“, so Scheib. Die auch einem heftigen Trainingssturz vor zwei Tagen, wo sie mit Glück unverletzt blieb, trotzte. Und so ihre Führung im Disziplinenweltcup verteidigte, im Roten Trikot zum Doppel nach Mont Tremblent reist. „Ich bin glücklich, wie es läuft – so kann es weitergehen.“