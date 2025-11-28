Fischer mit Drohne aus reißenden Fluten gerettet

Zwei Fischer waren vor einer Woche während schwerer Regenfällen in der Gemeinde Vu Bon mit einem kleinen Boot auf dem Fluss unterwegs gewesen, um Fische zu fangen. Aufgrund der Wassermassen und der starken Strömung kenterte das Boot. Weil die Angehörigen der Männer diese später am Abend nicht mehr erreichen konnten, meldeten sie das Duo um 22 Uhr als vermisst.