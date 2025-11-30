U17: Drohen Verbandswechsel? ÖFB optimistisch

Prödl „total optimistisch und positiv“

Das heikle Thema Verbandswechsel fällt in den Kompetenzbereich von Sebastian Prödl. Der Sportliche Leiter der ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, die Rohdiamanten halten zu können. „Wir sind da total optimistisch und positiv“, erklärte der U20-WM-Vierte von 2007 und verwies darauf, wie inbrünstig alle ÖFB-Kicker bei der WM die österreichische Hymne mitsangen. Gerade Spieler, deren Vorfahren aus anderen Ländern stammen, seien eine große Bereicherung für heimische Nachwuchsauswahlen. „Verschiedene Wurzeln, Kulturen und Länder helfen uns extrem weiter.“