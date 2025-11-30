Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sind total positiv“

U17: Drohen Verbandswechsel? ÖFB optimistisch

Fußball International
30.11.2025 07:56
Hasan Deshishku, Nicolas Jozepovic und Ifeanyi Ndukwe (von links) sind etwa drei Spieler aus der ...
Hasan Deshishku, Nicolas Jozepovic und Ifeanyi Ndukwe (von links) sind etwa drei Spieler aus der aktuellen ÖFB-U17-Auswahl, die aufgrund ihrer Herkunft den Nationalverband wechseln könnten.(Bild: GEPA)

Österreichs Fußball-U17-Nationalteam hat mit dem Finaleinzug bei der WM in Doha für Furore gesorgt – und das mit einigen Spielern, deren familiäre Wurzeln im Ausland liegen. Damit besteht die Gefahr, dass dem ÖFB so manches Talent aus dem Kreis der Vizeweltmeister verloren gehen könnte, doch Coach Hermann Stadler beschwichtigte.

0 Kommentare

„In dieser Mannschaft stellt sich dieses Thema, glaube ich, nicht. Diese Mannschaft ist so stabil und eine Familie geworden“, betonte der Salzburger.

Hermann Stadler
Hermann Stadler(Bild: Eva Manhart)

Kicker wie Ifeanyi Ndukwe, Nicolas Jozepovic, Hasan Deshishku, Vasilije Markovic oder Dominik Dobis könnten aufgrund ihrer Herkunft eventuell in Versuchung geraten, den Nationalverband zu wechseln. Der Erfolg in Katar sei „ein super Signal für alle, dass es sich lohnt, für Österreich zu spielen“, sagte Stadler dazu, gestand jedoch auch: „Aber dass man nie eine Garantie hat, wissen wir alle gemeinsam.“

Lesen Sie auch:
Bei den Feierlichkeiten in Wien durfte auch der Hit „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich ...
Große Willkommensparty
Österreichs U17-WM-Helden lassen sich feiern!
29.11.2025

Prödl „total optimistisch und positiv“
Das heikle Thema Verbandswechsel fällt in den Kompetenzbereich von Sebastian Prödl. Der Sportliche Leiter der ÖFB-Nachwuchs-Nationalteams zeigte sich ebenfalls zuversichtlich, die Rohdiamanten halten zu können. „Wir sind da total optimistisch und positiv“, erklärte der U20-WM-Vierte von 2007 und verwies darauf, wie inbrünstig alle ÖFB-Kicker bei der WM die österreichische Hymne mitsangen. Gerade Spieler, deren Vorfahren aus anderen Ländern stammen, seien eine große Bereicherung für heimische Nachwuchsauswahlen. „Verschiedene Wurzeln, Kulturen und Länder helfen uns extrem weiter.“

Sebastian Prödl
Sebastian Prödl(Bild: Eva Manhart)

Er sei „guter Dinge, dass die Quote (Anm.: von Spielern, die beim ÖFB bleiben) weiter so hoch bleibt, wie sie ist“, meinte Prödl. Vor wenigen Monaten sorgte der Wechsel von Leon Grgic, der in Österreich sämtliche Nachwuchs-Nationalteams durchlaufen hatte, zu Kroatien für Aufsehen. Dafür gelang es dem Verband, den gebürtigen Slowenen Erik Kojzek, Stürmer beim WAC, von einem Wechsel zum ÖFB zu überzeugen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖFB
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
227.969 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Salzburg
Red Bull startet eine neue Tochterfirma
114.309 mal gelesen
Die neue Firma im Reich von Red-Bull-Miteigentümer Mark Mateschitz hat ihren Sitz in der ...
Gericht
„Mein Kind hat für den eigenen Tod bezahlt“
106.592 mal gelesen
Caros Mutter mit einem „Krone“-Bericht über die junge Frau, die als junger, gesunder Mensch aus ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Selenskyjs Bürochef nach Razzia zurückgetreten
650 mal kommentiert
Andrij Jermak war Leiter des Büros von Präsident Selenskyj.
Mehr Fußball International
„Sind total positiv“
U17: Drohen Verbandswechsel? ÖFB optimistisch
Kalender auf Instagram
Ein Advent voller Fanträume mit sportkrone.at!
Krone Plus Logo
U17-Held nach Ankunft:
„Beim Zoll fragten sie, ob ich Waffen dabei habe“
Premier-League-Ticker
Crystal Palace gegen ManUnited, LIVE ab 13 Uhr
Bundesliga im Ticker
Frankfurt gegen Wolfsburg ab 17.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf