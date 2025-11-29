Vorteilswelt
Advent startete für viele mit einem Einkaufsbummel

Burgenland
29.11.2025 19:00
Trotz herrlichen Wetters kamen viele in die Einkaufszentren.
Trotz herrlichen Wetters kamen viele in die Einkaufszentren.

Wohlüberlegter als sonst kaufen die Konsumenten heuer Geschenke für Weihnachten. Der Handel zeigt sich optimistisch. Die „Krone“ fragte bei Käufern nach.

Kalt, mit herrlichem Sonnenschein bot der erste Adventsamstag beste Voraussetzungen für einen gemütlichen Einkaufsbummel. Viele „Christkindln“ verbanden in den burgenländischen Einkaufsstraßen die Suche nach Geschenken mit dem Besuch eines Adventmarktes. Die Einkaufzentren und Gewerbeparks lockten zahlreiche Käufer nicht zuletzt mit Aktionstagen und Rabatten des „Black Friday“ und „Cyber Monday“ und Veranstaltungen, die die Zentren selbst gestalteten.

Mehr Einkäufe im Dezember
Noch kamen viele Besucher zum Schauen und Gustieren – bis Weihnachten haben sie noch Zeit, um die richtigen Geschenke zu finden – wie auch eine „Krone“-Umfrage in Eisenstadt zeigte. Das bestätigt zudem eine Studie der Wirtschaftskammer, wonach die meisten Burgenländer Geschenke erst in der ersten Dezemberhälfte kaufen.

Natalie Parsch, Neufeld: „Für gewöhnlich kaufe ich Geschenke für meine Lieben erst kurz vor dem ...
Natalie Parsch, Neufeld: „Für gewöhnlich kaufe ich Geschenke für meine Lieben erst kurz vor dem Fest. Dabei finde ich fast alles in Geschäften. Aber auch das Internet ist ein Thema für mich."
Peter Gossmann, Eisenstadt: „Ich bin Pensionist und schenke nicht so gerne Materielles. Mir ...
Peter Gossmann, Eisenstadt: „Ich bin Pensionist und schenke nicht so gerne Materielles. Mir persönlich ist es wichtiger, anderen Menschen Zeit als Geschenk mitzubringen. Die ist schon rar geworden."
Edith Sandhofer, Purbach: „An Einkaufssamstagen kaufe ich eher weniger ein. Viele meiner ...
Edith Sandhofer, Purbach: „An Einkaufssamstagen kaufe ich eher weniger ein. Viele meiner Geschenke, etwa Karten für Veranstaltungen, habe ich bereits besorgt. Teils kaufe ich im Geschäft, teils online."
Thomas Matzka, Trausdorf: „Ich bin selber Unternehmer und verschenke zu Weihnachten gerne ...
Thomas Matzka, Trausdorf: „Ich bin selber Unternehmer und verschenke zu Weihnachten gerne Gutscheine für Reisen. Aber die überlaufenen Einkaufssamstage, die vermeide ich eher."

Die zweite Monatshälfte nutzen 14 % für den Großteil des Geschenkekaufs. Nur jeder zehnte Einkäufer wartet bis zum Schluss. Jeder 2. Burgenländer wird auch heuer wieder im Internet bestellen. Einer Umfrage der KMU Forschung Austria zufolge wird das Christkind dem burgenländischen Einzelhandel einen Umsatz von 80 Millionen Euro bescheren.

Gutscheine sind sehr beliebt
Spartenobmann Alexander Fischer ist erwartungsvoll: „Auch wenn die Rahmenbedingungen für Konsumenten und den Handel herausfordernd sind, sehen wir dem Weihnachtsgeschäft optimistisch entgegen.“ Heuer sind bei den Burgenländern Gutscheine mit 35 % das häufigst geplante Geschenk. Etwa 3 von 10 Personen (31 %) verschenken Spielwaren. Beliebt sind auch Bekleidung und Textilien (28 %) und Kosmetika (26 %). Bargeld wird von einem Viertel der Personen geschenkt, Bücher sind bei 19 % im Packerl.

Voll waren Parkplätze rund ums Einkaufszentrum Eisenstadt.
Voll waren Parkplätze rund ums Einkaufszentrum Eisenstadt.
Porträt von Bettina Mader
Bettina Mader
Burgenland
Krone Plus Logo
Ausg´steckt is!
Buschenschank: Tradition mit viel Gemütlichkeit!
Andere Kinder bleiben
Land holte burgenländische Kids aus betreuter WG
Tierheim Parndorf
Für jedes Tier ein sinnvolles Weihnachtspackerl
Zwölfmal reanimiert
Nach Herzinfarkt Wiedersehen mit 20 Lebensrettern
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
