Advent startete für viele mit einem Einkaufsbummel

Die zweite Monatshälfte nutzen 14 % für den Großteil des Geschenkekaufs. Nur jeder zehnte Einkäufer wartet bis zum Schluss. Jeder 2. Burgenländer wird auch heuer wieder im Internet bestellen. Einer Umfrage der KMU Forschung Austria zufolge wird das Christkind dem burgenländischen Einzelhandel einen Umsatz von 80 Millionen Euro bescheren.

Gutscheine sind sehr beliebt

Spartenobmann Alexander Fischer ist erwartungsvoll: „Auch wenn die Rahmenbedingungen für Konsumenten und den Handel herausfordernd sind, sehen wir dem Weihnachtsgeschäft optimistisch entgegen.“ Heuer sind bei den Burgenländern Gutscheine mit 35 % das häufigst geplante Geschenk. Etwa 3 von 10 Personen (31 %) verschenken Spielwaren. Beliebt sind auch Bekleidung und Textilien (28 %) und Kosmetika (26 %). Bargeld wird von einem Viertel der Personen geschenkt, Bücher sind bei 19 % im Packerl.