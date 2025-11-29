Advent startete für viele mit einem Einkaufsbummel

Wohlüberlegter als sonst kaufen die Konsumenten heuer Geschenke für Weihnachten. Der Handel zeigt sich optimistisch. Die „Krone“ fragte bei Käufern nach.
Kalt, mit herrlichem Sonnenschein bot der erste Adventsamstag beste Voraussetzungen für einen gemütlichen Einkaufsbummel. Viele „Christkindln“ verbanden in den burgenländischen Einkaufsstraßen die Suche nach Geschenken mit dem Besuch eines Adventmarktes. Die Einkaufzentren und Gewerbeparks lockten zahlreiche Käufer nicht zuletzt mit Aktionstagen und Rabatten des „Black Friday“ und „Cyber Monday“ und Veranstaltungen, die die Zentren selbst gestalteten.
Mehr Einkäufe im Dezember
Noch kamen viele Besucher zum Schauen und Gustieren – bis Weihnachten haben sie noch Zeit, um die richtigen Geschenke zu finden – wie auch eine „Krone“-Umfrage in Eisenstadt zeigte. Das bestätigt zudem eine Studie der Wirtschaftskammer, wonach die meisten Burgenländer Geschenke erst in der ersten Dezemberhälfte kaufen.
Die zweite Monatshälfte nutzen 14 % für den Großteil des Geschenkekaufs. Nur jeder zehnte Einkäufer wartet bis zum Schluss. Jeder 2. Burgenländer wird auch heuer wieder im Internet bestellen. Einer Umfrage der KMU Forschung Austria zufolge wird das Christkind dem burgenländischen Einzelhandel einen Umsatz von 80 Millionen Euro bescheren.
Gutscheine sind sehr beliebt
Spartenobmann Alexander Fischer ist erwartungsvoll: „Auch wenn die Rahmenbedingungen für Konsumenten und den Handel herausfordernd sind, sehen wir dem Weihnachtsgeschäft optimistisch entgegen.“ Heuer sind bei den Burgenländern Gutscheine mit 35 % das häufigst geplante Geschenk. Etwa 3 von 10 Personen (31 %) verschenken Spielwaren. Beliebt sind auch Bekleidung und Textilien (28 %) und Kosmetika (26 %). Bargeld wird von einem Viertel der Personen geschenkt, Bücher sind bei 19 % im Packerl.
