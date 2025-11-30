Ein Advent voller Fanträume mit sportkrone.at!

Handschuhe, Trikot, Flasche, Tickets

Im ersten Türchen verstecken sich gleich die Tormannhandschuhe von Österreichs Teamgoalie Patrick Pentz. In den nächsten Wochen warten dann u. a. auch signierte Trikots von weiteren ÖFB-Teamkickern, österreichischen Bundesligisten oder Basketball-Star Jakob Pöltl. Oder eine von Tennis-Superstar Jannik Sinner im Rahmen seines Wien-Sieges unterschriebene Trinkflasche und zwei Finaltickets für die Wiener Erste Bank Open (Vorverkaufsstart ist übrigens am 3. Dezember). Tickets für zahlreiche Ski-Rennen in Österreich und Besuche im „Krone“-Haus im Rahmen der Weltcup-Stationen auf dem Semmering und in Kitzbühel sowie ein Rennhelm von Sölden-Siegerin Julia Scheib sind ebenfalls gut verpackt worden. Genauso wie VIP-Tickets für heimische Fußball-Bundesliga-Hits.