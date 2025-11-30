Ein Advent voller Fanträume mit sportkrone.at!

sportkrone.at startet auf Instagram einen einzigartigen Adventkalender – ein regelrechter Traum für alle Sportfans! Die Türchen sind prall gefüllt mit Trikots, Tickets und anderen exklusiven Goodies. Am 24. Dezember wartet sogar eine Reise zur Kracher-Partie Milan gegen Juventus.
Mit dem 1. Dezember legt auch der Adventkalender der „Sportkrone“ los und lässt bis zum Heiligen Abend jeden Tag Fan-Träume wahr werden. Als Hauptpreis wartet eine von fussballreisen.com organisierte Reise für zwei Personen nach Mailand zum ewigen Serie-A-Schlager AC Milan gegen Juventus Turin von 25. bis 27. April.
Handschuhe, Trikot, Flasche, Tickets
Im ersten Türchen verstecken sich gleich die Tormannhandschuhe von Österreichs Teamgoalie Patrick Pentz. In den nächsten Wochen warten dann u. a. auch signierte Trikots von weiteren ÖFB-Teamkickern, österreichischen Bundesligisten oder Basketball-Star Jakob Pöltl. Oder eine von Tennis-Superstar Jannik Sinner im Rahmen seines Wien-Sieges unterschriebene Trinkflasche und zwei Finaltickets für die Wiener Erste Bank Open (Vorverkaufsstart ist übrigens am 3. Dezember). Tickets für zahlreiche Ski-Rennen in Österreich und Besuche im „Krone“-Haus im Rahmen der Weltcup-Stationen auf dem Semmering und in Kitzbühel sowie ein Rennhelm von Sölden-Siegerin Julia Scheib sind ebenfalls gut verpackt worden. Genauso wie VIP-Tickets für heimische Fußball-Bundesliga-Hits.
So machen Sie mit:
Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen.
Wir wünschen einen feinen Advent – mit sportkrone.at wird er auch unvergesslich!
