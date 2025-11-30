Vorteilswelt
Nach 1:3 beim GAK

Blau-Weiß Linz schmeißt Trainer Mitja Mörec raus

Bundesliga
30.11.2025 09:40
Mitja Mörec hat bei Blau-Weiß Linz ausgedient.
Mitja Mörec hat bei Blau-Weiß Linz ausgedient.(Bild: APA/EXPA)

Jetzt doch! Blau-Weiß Linz entlässt den Cheftrainer. Mitja Mörec hat bei den Oberösterreichern nach der gestrigen 1:3-Pleite beim GAK ausgedient.

Die „negative Entwicklung mit zuletzt sechs Niederlagen in Serie“ hätte den Schritt nötig gemacht, erklärte Sportdirektor Christoph Schößwendter: „Wir waren zuversichtlich, gemeinsam den Turnaround zu schaffen, leider ging die Tendenz aber in die negative Richtung. Mit zehn Punkten nach 15 Runden und fünf Punkten Rückstand auf Platz 11 können wir uns nicht zufriedengeben, folglich ist diese Freistellung notwendig. Ich möchte mich bei Mitja für sein Engagement bedanken und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste.“

Mörec hatte die Blau-Weißen im Sommer als Cheftrainer übernommen. Er bestritt 18 Pflichtspiele, holte darin sechs Siege und ein Unentschieden. Elfmal ging seine Mannschaft als Verlierer vom Platz.

(Bild: APA/EXPA)

Die aktue Abstiegsgefahr lässt sich auch nicht wegdiskutieren.

Blau-Weiß hält nach 15 Spielen bei zehn Punkten und ist letzter – mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten GAK.

