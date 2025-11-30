Blau-Weiß Linz schmeißt Trainer Mitja Mörec raus

Die „negative Entwicklung mit zuletzt sechs Niederlagen in Serie“ hätte den Schritt nötig gemacht, erklärte Sportdirektor Christoph Schößwendter: „Wir waren zuversichtlich, gemeinsam den Turnaround zu schaffen, leider ging die Tendenz aber in die negative Richtung. Mit zehn Punkten nach 15 Runden und fünf Punkten Rückstand auf Platz 11 können wir uns nicht zufriedengeben, folglich ist diese Freistellung notwendig. Ich möchte mich bei Mitja für sein Engagement bedanken und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste.“