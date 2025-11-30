Blau-Weiß Linz schmeißt Trainer Mitja Mörec raus

Jetzt doch! Blau-Weiß Linz entlässt den Cheftrainer. Mitja Mörec hat bei den Oberösterreichern nach der gestrigen 1:3-Pleite beim GAK ausgedient.
Die „negative Entwicklung mit zuletzt sechs Niederlagen in Serie“ hätte den Schritt nötig gemacht, erklärte Sportdirektor Christoph Schößwendter: „Wir waren zuversichtlich, gemeinsam den Turnaround zu schaffen, leider ging die Tendenz aber in die negative Richtung. Mit zehn Punkten nach 15 Runden und fünf Punkten Rückstand auf Platz 11 können wir uns nicht zufriedengeben, folglich ist diese Freistellung notwendig. Ich möchte mich bei Mitja für sein Engagement bedanken und wünsche ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste.“
Mörec hatte die Blau-Weißen im Sommer als Cheftrainer übernommen. Er bestritt 18 Pflichtspiele, holte darin sechs Siege und ein Unentschieden. Elfmal ging seine Mannschaft als Verlierer vom Platz.
Die aktue Abstiegsgefahr lässt sich auch nicht wegdiskutieren.
Blau-Weiß hält nach 15 Spielen bei zehn Punkten und ist letzter – mit fünf Punkten Rückstand auf den Vorletzten GAK.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.