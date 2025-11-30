Skitourengeher entdeckten am Berg verwaiste Katzen

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Samstagnachmittag die Pfotenhilfe Lochen ausgerückt. Mit einem Schlitten sind die Tierretter in Krispl-Gaißau (Salzburg) in Richtung Spielbergalm aufgebrochen. Auf knapp 1500 Metern Seehöhe sind zwei Katzen im tiefen Winter verwaist zurückgeblieben.
Tief verschneite Landschaft, Skispuren, zwei Katzen, die umherstreifen – seit einigen Tagen machten Fotos auf der Social-Media-Plattform Facebook die Runde. Das Problem an den Bildern, die auch ein Postkartenmotiv sein könnte, ist, dass die scheuen Katzen völlig auf sich allein gestellt waren. Die Tiere irrten verwaist um die Spielbergalm und das Wieserhörndl (1567 Meter) in Krispl-Gaißau herum.
Rettung der Katzen
Skitourengeher wurden in den letzten Tagen auf die Fellknäuel aufmerksam und haben sich im Internet um Hilfe umgeschaut. Die Pfotenhilfe Lochen ist aufmerksam geworden und hat sich gestern am Nachmittag mit Schlitten zur Rettung der Katzen aufgemacht. „Wir wollten bei der Spielbergalm Lebendfallen aufstellen“, sagt Jürgen Stadler von der Pfotenhilfe.
Die von Zeugen als scheu beschriebenen Tiere liefen ihren Rettern schon binnen einer halben Stunde zu. „Ich bin sehr froh, dass wir die beiden so schnell sichern konnten“, so Stadler, der die Fellnasen zum Aufpäppeln mit nach Lochen nahm. „Sie waren wirklich extrem hungrig und hatten Durst.“
Besitzer wird gesucht
Wem die Katzen gehören, ist noch unklar. Im Sommer seien sie auf der Alm aufgetaucht und gefüttert worden. Seit dem Ende der Almzeit dürften die Tiere erst jagend, dann hungernd umher gestreift sein.
