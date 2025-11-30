Skitourengeher entdeckten am Berg verwaiste Katzen

Tief verschneite Landschaft, Skispuren, zwei Katzen, die umherstreifen – seit einigen Tagen machten Fotos auf der Social-Media-Plattform Facebook die Runde. Das Problem an den Bildern, die auch ein Postkartenmotiv sein könnte, ist, dass die scheuen Katzen völlig auf sich allein gestellt waren. Die Tiere irrten verwaist um die Spielbergalm und das Wieserhörndl (1567 Meter) in Krispl-Gaißau herum.