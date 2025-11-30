Torontos Siegesserie endete in Charlotte

Bei Stand von 100:88 Mitte des Schlussviertels schienen die Raptors auf dem Weg zum zehnten Sieg in Serie, blieben dann jedoch fünf Minuten ohne Score. Die Gastgeber glichen aus und hatten in der Verlängerung mit 14:7 klar den längeren Atem. Sein Team hätte den Faden „nicht mehr wiedergefunden“, sagte Pöltl. „Wir werden versuchen, einen neuen zu starten“, meinte er nach dem zu Ende gegangenen Streak. Scottie Barnes war mit 30 Punkten der erfolgreichste Werfer der Kanadier, die bereits am Sonntag bei den New York Knicks wieder im Einsatz sind.