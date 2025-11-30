Vorteilswelt
Pärchen festgenommen

Mordalarm in Wien: Mann erstochen aufgefunden

Wien
30.11.2025 07:48
Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag in den 2. Wiener Gemeindebezirk gerufen. (Symbolbild)
Die Polizei wurde in der Nacht auf Sonntag in den 2. Wiener Gemeindebezirk gerufen. (Symbolbild)

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in einer Wohnung in Wien einen Mann erstochen aufgefunden. Ein Mann und eine Frau, die sich in der Wohnung aufhielten, wurden festgenommen.

0 Kommentare

Gegen 22:30 Uhr am Samstag wurde die Polizei alarmiert. Beamte eilten in die Schreygasse im 2. Wiener Gemeindebezirk. Dort fanden sie in einer Wohnung einen unbekannten Mann, der mit mehreren Messerstichen getötet worden war.

Tatverdächtige alkoholisiert
Ein 56 Jahre alter Kroate und eine Serbin (46) befanden sich ebenfalls in der Wohnung. Sie waren nach Angaben der Polizei alkoholisiert und wurden wegen dringenden Tatverdachts festgenommen. Ersten Informationen zufolge wurde die Tatwaffe gefunden. 

Wien
