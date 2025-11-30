Lenker ohne Schein versteckte sich auf Rückbank

Eine zivile Verkehrsstreife wurde am Samstag gegen 0.05 Uhr auf einen vor ihnen auffällig fahrenden Pkw auf der B1, von Vöcklabruck kommend Richtung Frankenmarkt fahrend, aufmerksam. Der Lenker des Pkw hatte dabei Probleme, die Spur zu halten. Im Gemeindegebiet von Timelkam forderten die Beamten den Pkw-Lenker zum Anhalten auf, woraufhin dieser an den rechten Straßenrand fuhr und stehen blieb.