Lenker ohne Schein versteckte sich auf Rückbank

Nanu, wo ist denn der Fahrer? Als eine Zivilstreife einen Lenker kontrollieren wollte, versteckte sich dieser auf der Rückbank, während sein Beifahrer brav vorne blieb. Der Rumäne (24) hatte einen Grund für sein Versteckspiel: Er besitzt nämlich keinen Führerschein.
Eine zivile Verkehrsstreife wurde am Samstag gegen 0.05 Uhr auf einen vor ihnen auffällig fahrenden Pkw auf der B1, von Vöcklabruck kommend Richtung Frankenmarkt fahrend, aufmerksam. Der Lenker des Pkw hatte dabei Probleme, die Spur zu halten. Im Gemeindegebiet von Timelkam forderten die Beamten den Pkw-Lenker zum Anhalten auf, woraufhin dieser an den rechten Straßenrand fuhr und stehen blieb.
Der Fahrersitz war leer
Die Beamten lenkten anschließend ihren Streifenwagen neben das Fahrerfenster, um den Lenker zur Nachfahrt aufzufordern. Dabei konnten sie feststellen, dass sich am Fahrersitz keine Person mehr befand. Am Beifahrersitz saß jedoch ein 33-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Vöcklabruck. Nach dem Öffnen der hinteren Fahrzeugtür konnten die Beamten einen 24-jährigen Rumänen aus dem Bezirk Vöcklabruck antreffen.
0,52 Promille, kein Führerschein
Der 24-Jährige gestand, den PKW gelenkt zu haben und nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung zu sein. Ein bei dem 24-Jährigen durchgeführter Alkomattest ergab 0,52 Promille. Der Lenker wird mehrfach angezeigt. Die Weiterfahrt wurde anschließend vom Beifahrer als Lenker fortgesetzt.
