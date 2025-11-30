Flammeninferno in Frankreich: 5 Menschen sterben

Unter den Todesopfern sind ein 59-jähriger Mann, eine 60-jährige Frau, eine 20-jährige junge Frau sowie ein 16-jähriger Jugendlicher. Eine fünfte Person, die zunächst schwer verletzt geborgen worden war, erlag laut Präfektur später im Krankenhaus ihren Verletzungen. „Unter den Verstorbenen konnten zwei Personen aus dem Gebäude befreit werden, zwei weitere wurden im Inneren der Wohnung gefunden“, zitiert „Le Parisien“ die Einsatzkräfte.