Innovative Sawbox

„Ein-Mann-Sägewerk“ als Chance für kleine Betriebe

Kärnten
25.11.2025 10:00

Auf kleiner Fläche mit nur einem Mitarbeiter vom Rund- zum Schnittholz: Die Sawbox der Springer Maschinenfabrik im Kärntner Friesach schafft das mit KI und langjähriger Holz-Expertise.

0 Kommentare

„Sonst braucht man für ein Sägewerk eine Fläche von zwei Fußballfeldern, für die Sawbox reichen 1000 bis 1500 Quadratmeter“, erklärt Manuel Seiß, kaufmännischer Leiter der Springer Maschinenfabrik in Friesach. „Mit einer Schicht klappen 15.000 Festmeter pro Jahr.“

Begonnen hat alles mit einer Idee eines Osttiroler Unternehmers – und mit Springer-Expertise wurde eine Chance für kleinere Holzbetriebe daraus. „Der Fachkräftemangel trifft alle, mit der Sawbox ist das kein großes Thema mehr“, betont Seiß. „Die gesamte Anlage kann von einer einzigen Person bedient werden.“

Nach dem Entrinden werden die Stämme automatisch vermessen, eine Software erstellt das optimale ...
Nach dem Entrinden werden die Stämme automatisch vermessen, eine Software erstellt das optimale Schnittbild.(Bild: Felix Justich)
Die Sawbox kann mit einem Mitarbeiter betrieben werden – Springer-Profi Georg Loibnegger testet ...
Die Sawbox kann mit einem Mitarbeiter betrieben werden – Springer-Profi Georg Loibnegger testet die neue Anlage, bevor sie zum Kunden kommt.(Bild: Felix Justich)
Manuel Seiß, der kaufmännische Leiter, führte durch die Anlage. Die Produktionsdaten werden ...
Manuel Seiß, der kaufmännische Leiter, führte durch die Anlage. Die Produktionsdaten werden gesammelt und analysiert.(Bild: Felix Justich)
Ein Roboter entrindet das Rundholz, bevor es in die Box kommt.
Ein Roboter entrindet das Rundholz, bevor es in die Box kommt.(Bild: Felix Justich)
Auch das Sortieren der fertig geschnittenen Bretter funktioniert vollautomatisch.
Auch das Sortieren der fertig geschnittenen Bretter funktioniert vollautomatisch.(Bild: Felix Justich)

Bediener überwacht Prozesse
Wie das funktioniert, erklärt Springer-Profi Georg Loibnegger: „Das Rundholz wird nach dem Entrinden mit einem Laser vermessen, dann genau ausgerichtet und die Software erstellt den Schnittplan – alles voll automatisch. Der Bediener überwacht alles, kann mit den Joysticks manuell die Kontrolle übernehmen.“ Für die Ausbildung gibt es auch einen eigenen Simulator in Friesach.

Springer Maschinenfabrik

  • Gründung 1952 in Friesach, Kärnten. Mittlerweile in dritter Generation geführt.
  • Weltmarktführer bei innovativen Holzmaschinen.
  • 530 Mitarbeiter in fünf Niederlassungen: drei in Österreich, eine in Kanada, eine in den USA.
  • 49 Lehrlinge werden derzeit ausgebildet, 23 Prozent sind weiblich. 90 Prozent bleiben im Betrieb.
  • Altersschnitt der Mitarbeiter: 34 Jahre.

Erste Sawbox startet nächstes Jahr
Von der Bestellung der Sawbox bis zur endgültigen Inbetriebnahme dauert es knapp mehr als ein Jahr. „Zuerst bauen wir die Anlage bei uns auf, testen sie auf Herz und Nieren. Dabei kommt ein digitaler Zwilling zum Einsatz, mit dem alles optimal geplant wird“, beschreibt Manuel Seiß den Prozess. „Derzeit testen wir die erste Anlage, die ab Jänner bei Cimenti in Ettendorf aufgestellt wird. Die Inbetriebnahme ist im April geplant.“

Für kleine und mittlere Betriebe ist die Sawbox ein echter Wettbewerbsvorteil. „Wir haben schon einige weitere Bestellungen, auch eine Ausführung mit doppelter Kapazität“, so Seiß.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Kärnten

Innovative Sawbox
„Ein-Mann-Sägewerk“ als Chance für kleine Betriebe
Krone Plus Logo
„Nicht mehr lustig“
Müllmann packt aus: „Wir schaffen das nicht mehr“
Am Klopeiner See
SB-Laden-Einbrecher von Alarmanlage verscheucht
Fieser Kautionstrick
81-Jährige tappte bei „Staatsanwalt“ in die Falle
Krone Plus Logo
VSV-Crack macht Sorgen
Petersen und Co: So steht es um das KAC-Lazarett
