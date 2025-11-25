„Ein-Mann-Sägewerk“ als Chance für kleine Betriebe

Auf kleiner Fläche mit nur einem Mitarbeiter vom Rund- zum Schnittholz: Die Sawbox der Springer Maschinenfabrik im Kärntner Friesach schafft das mit KI und langjähriger Holz-Expertise.
„Sonst braucht man für ein Sägewerk eine Fläche von zwei Fußballfeldern, für die Sawbox reichen 1000 bis 1500 Quadratmeter“, erklärt Manuel Seiß, kaufmännischer Leiter der Springer Maschinenfabrik in Friesach. „Mit einer Schicht klappen 15.000 Festmeter pro Jahr.“
Begonnen hat alles mit einer Idee eines Osttiroler Unternehmers – und mit Springer-Expertise wurde eine Chance für kleinere Holzbetriebe daraus. „Der Fachkräftemangel trifft alle, mit der Sawbox ist das kein großes Thema mehr“, betont Seiß. „Die gesamte Anlage kann von einer einzigen Person bedient werden.“
Bediener überwacht Prozesse
Wie das funktioniert, erklärt Springer-Profi Georg Loibnegger: „Das Rundholz wird nach dem Entrinden mit einem Laser vermessen, dann genau ausgerichtet und die Software erstellt den Schnittplan – alles voll automatisch. Der Bediener überwacht alles, kann mit den Joysticks manuell die Kontrolle übernehmen.“ Für die Ausbildung gibt es auch einen eigenen Simulator in Friesach.
Erste Sawbox startet nächstes Jahr
Von der Bestellung der Sawbox bis zur endgültigen Inbetriebnahme dauert es knapp mehr als ein Jahr. „Zuerst bauen wir die Anlage bei uns auf, testen sie auf Herz und Nieren. Dabei kommt ein digitaler Zwilling zum Einsatz, mit dem alles optimal geplant wird“, beschreibt Manuel Seiß den Prozess. „Derzeit testen wir die erste Anlage, die ab Jänner bei Cimenti in Ettendorf aufgestellt wird. Die Inbetriebnahme ist im April geplant.“
Für kleine und mittlere Betriebe ist die Sawbox ein echter Wettbewerbsvorteil. „Wir haben schon einige weitere Bestellungen, auch eine Ausführung mit doppelter Kapazität“, so Seiß.
