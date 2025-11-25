„Ein-Mann-Sägewerk“ als Chance für kleine Betriebe

Erste Sawbox startet nächstes Jahr

Von der Bestellung der Sawbox bis zur endgültigen Inbetriebnahme dauert es knapp mehr als ein Jahr. „Zuerst bauen wir die Anlage bei uns auf, testen sie auf Herz und Nieren. Dabei kommt ein digitaler Zwilling zum Einsatz, mit dem alles optimal geplant wird“, beschreibt Manuel Seiß den Prozess. „Derzeit testen wir die erste Anlage, die ab Jänner bei Cimenti in Ettendorf aufgestellt wird. Die Inbetriebnahme ist im April geplant.“