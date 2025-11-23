Pacult über WAC-Knall: „Ich bin nicht Didi 2!“

Schöpf? „Sollte er schon mal erklären“

Was im Nachgang von WAC-Seite zu hören war, habe ihn „schon hart“ getroffen, so Pacult. Sauer reagierte der Kurzzeit-Trainer der Wolfsberger auf Zitate von WAC-Kicker Alessandro Schöpf, der meinte, es habe in der Kommunikation nicht gepasst. „Er sollte schon mal erklären, was er genau damit meint“, so Pacult. „Ich wüsste nicht, dass ich mit den Spielern nicht gesprochen habe. Wenn ich jetzt im Nachgang gewisse Aussagen höre, dann tu ich mich schwer.“