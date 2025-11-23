Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Ex-Spieler

Pacult über WAC-Knall: „Ich bin nicht Didi 2!“

Bundesliga
23.11.2025 21:39
Peter Pacult
Peter Pacult(Bild: GEPA)

Peter Pacult hat sich am Sonntag ausführlich über das schnelle Aus beim WAC geäußert. „Ich bin nicht Didi 2“, sagte er über Aussagen von Wolfsberger Präsident Dieter Riegler.

0 Kommentare

Der WAC-Boss hatte nach dem überraschenden Aus nach nur fünf Spielen selbstkritisch angemerkt, dass die Entscheidung für Pacult als Nachfolger von Didi Kühbauer eine Fehleinschätzung gewesen sei.

(Bild: GEPA)

„In der ersten Woche war es noch okay. Als Pacult dann seine eigenen Methoden angewandt hat, ist die Unzufriedenheit immer größer geworden“, sagte Riegler, dass die Hoffnung, Pacult würde die Arbeit auf eine ähnliche Art wie Kühbauer fortführen, sich als Irrtum herausgestellt habe.

Lesen Sie auch:
WAC-Boss Riegler konnte in der Vergangenheit mit unerfahrenen Bundesliga-Trainern tolle Erfolge ...
Krone Plus Logo
WAC-Boss Riegler
Pacult? „Den Fehler muss ich mir eingestehen!“
13.11.2025
Nach einem Monat
Kein Scherz! Pacult als WAC-Coach schon Geschichte
12.11.2025

Als diese Aussagen am Sonntag bei „Talk und Tore“ beim TV-Sender Sky nochmals erwähnt wurden, musste Studiogast Peter Pacult schmunzeln. „Ich bin nicht Didi 2, der Peter ist der Peter, ich kann ja kein Double holen“, stellte der Wiener klar.

Alessandro Schöpf
Alessandro Schöpf(Bild: GEPA)

Schöpf? „Sollte er schon mal erklären“
Was im Nachgang von WAC-Seite zu hören war, habe ihn „schon hart“ getroffen, so Pacult. Sauer reagierte der Kurzzeit-Trainer der Wolfsberger auf Zitate von WAC-Kicker Alessandro Schöpf, der meinte, es habe in der Kommunikation nicht gepasst. „Er sollte schon mal erklären, was er genau damit meint“, so Pacult. „Ich wüsste nicht, dass ich mit den Spielern nicht gesprochen habe. Wenn ich jetzt im Nachgang gewisse Aussagen höre, dann tu ich mich schwer.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
182.608 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
142.080 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
136.611 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
677 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Bundesliga
Kritik an Ex-Spieler
Pacult über WAC-Knall: „Ich bin nicht Didi 2!“
GAK auf der Achterbahn
Trotz Jano-Schock: „Für solche Siege gekämpft!“
Krone Plus Logo
Sturm-Tief
„Schläfrig“! Der Meister steckt in einer Krise
Rapid-Heimpleite
Peter Stöger „nicht gekränkt oder planlos“
WSG feiert in Salzburg
Letsch nach historischer Pleite: „Tut extrem weh!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf