Pacult? „Den Fehler muss ich mir eingestehen!“

WAC-Boss Dietmar Riegler gibt sich nach der Entlassung von Peter Pacult sehr selbstkritisch, erklärt die Beweggründe der Trennung, spricht auch das Geld an – und wieso er nun auf ein absolutes Bundesliga-Greenhorn setzt. Neo-Coach Ismail Atalan soll jetzt im besten Fall wie diese ehemaligen Trainer-Größen der Wolfsberger einschlagen ...