Kein Scherz! Pacult als WAC-Coach schon Geschichte

Am Mittwochvormittag platzte die Bombe: Peter Pacult wurde beurlaubt. Ganze fünf Spiele hatte es ihn als Cheftrainer im Lavanttal gehalten. Zwei gingen verloren, ein „X“ und zwei Siege, einer davon im Cup gegen Amstetten, komplettieren die Bilanz. Pacult hatte den WAC als Tabellenzweiter übernommen, momentan liegt er auf Rang vier.