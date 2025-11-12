Kein Scherz! Pacult als WAC-Coach schon Geschichte

Es liest sich wie ein Scherz, ist aber keiner: Peter Pacults Tage als Trainer des WAC sind gezählt – nach nicht einmal einem Monat. Und: Auch sein Nachfolger steht schon fest.
Am Mittwochvormittag platzte die Bombe: Peter Pacult wurde beurlaubt. Ganze fünf Spiele hatte es ihn als Cheftrainer im Lavanttal gehalten. Zwei gingen verloren, ein „X“ und zwei Siege, einer davon im Cup gegen Amstetten, komplettieren die Bilanz. Pacult hatte den WAC als Tabellenzweiter übernommen, momentan liegt er auf Rang vier.
Kühbauer-Nachfolger
Vor nicht einmal einem Monat, am 13. Oktober, war Pacult als Nachfolger des – ebenso überraschend zum LASK abgewanderten – Didi Kühbauers präsentiert worden.
Offizielle Begründung für seine jetztige Beurlaubung gibt‘s derweil nicht. Dem Vernehmen nach soll Pacult schon unter Beobachtung von WAC-Präsident Dietmar Riegler gestanden sein. In einem Facebook-Statement des WAC heißt es lediglich: „Nach eindringlichen Gesprächen zwischen Präsident Dietmar Riegler und Cheftrainer Peter Pacult ist man beidseitig zum Entschluss gekommen die Zusammenarbeit zu beenden.“
Und Pacults Nachfolger steht auch schon fest: Es ist der Deutsch-Türke Ismail Atalan. Er trainierte bis zum Sommer den Zweitligisten Kapfenberg. Alle Infos:
Er ist damit der dritte WAC-Trainer innerhalb eines Monats.
