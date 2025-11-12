Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach einem Monat

Kein Scherz! Pacult als WAC-Coach schon Geschichte

Bundesliga
12.11.2025 09:22
Peter Pacult hat als WAC-Trainer schon wieder ausgedient.
Peter Pacult hat als WAC-Trainer schon wieder ausgedient.(Bild: GEPA)

Es liest sich wie ein Scherz, ist aber keiner: Peter Pacults Tage als Trainer des WAC sind gezählt – nach nicht einmal einem Monat. Und: Auch sein Nachfolger steht schon fest.

0 Kommentare

Am Mittwochvormittag platzte die Bombe: Peter Pacult wurde beurlaubt. Ganze fünf Spiele hatte es ihn als Cheftrainer im Lavanttal gehalten. Zwei gingen verloren, ein „X“ und zwei Siege, einer davon im Cup gegen Amstetten, komplettieren die Bilanz. Pacult hatte den WAC als Tabellenzweiter übernommen, momentan liegt er auf Rang vier.

Kühbauer-Nachfolger
Vor nicht einmal einem Monat, am 13. Oktober, war Pacult als Nachfolger des – ebenso überraschend zum LASK abgewanderten – Didi Kühbauers präsentiert worden.

Peter Pacult hat als WAC-Trainer schon wieder ausgedient.
Peter Pacult hat als WAC-Trainer schon wieder ausgedient.(Bild: GEPA)

Offizielle Begründung für seine jetztige Beurlaubung gibt‘s derweil nicht. Dem Vernehmen nach soll Pacult schon unter Beobachtung von WAC-Präsident Dietmar Riegler gestanden sein. In einem Facebook-Statement des WAC heißt es lediglich: „Nach eindringlichen Gesprächen zwischen Präsident Dietmar Riegler und Cheftrainer Peter Pacult ist man beidseitig zum Entschluss gekommen die Zusammenarbeit zu beenden.“

Und Pacults Nachfolger steht auch schon fest: Es ist der Deutsch-Türke Ismail Atalan. Er trainierte bis zum Sommer den Zweitligisten Kapfenberg. Alle Infos:

Lesen Sie auch:
Riegler und Atalan
Ein Deutsch-Türke
Aus Kapfenberg! Er ist der neue WAC-Trainer
12.11.2025

Er ist damit der dritte WAC-Trainer innerhalb eines Monats.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Peter Pacult
Amstetten
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt
97.851 mal gelesen
Der Vater soll noch versucht haben, das Mädchen zu befreien.
Innenpolitik
Nach Gagen-Wirbel: Mahrer zieht erste Konsequenz
83.441 mal gelesen
Innenpolitik
Mahrer stemmt sich gegen Ablöse – und darf bleiben
80.221 mal gelesen
Der WKO-Chef steht intern unter Druck.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
656 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Mehr Bundesliga
Nach einem Monat
Kein Scherz! Pacult als WAC-Coach schon Geschichte
Sportboss Wagner:
„Plan wird nicht von heute auf morgen greifen“
Krone Plus Logo
Ausbaufähige Bilanz
Sturm: Zu oft nur Statist auf der großen Bühne
Knall in Favoriten
Austria: Ortlechner fliegt, eine Legende übernimmt
Unruhe bei Rapid
Reiner Tisch – sonst zählt sich Stöger selbst an!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf