Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An der Tauernautobahn

Neue Anti-Stau-Pläne: Ortschefs sind skeptisch

Salzburg
22.11.2025 20:00
Der Verkehr auf Salzburgs A10 soll ab 2026 mit Hilfe künstlicher Intelligenz gesteuert werden.
Der Verkehr auf Salzburgs A10 soll ab 2026 mit Hilfe künstlicher Intelligenz gesteuert werden.(Bild: Markus Tschepp)

Bund, Land und Asfinag haben ihre Pläne gegen den Dauerstau auf der Tauernautobahn vorgestellt. Die Bürgermeister der Anrainergemeinden im Tennengau reagieren darauf zurückhaltend und wollen erst abwarten, wie es funktioniert.

0 Kommentare

„Wir sind immer skeptisch, was den Verkehr in Golling betrifft“, sagt Bürgermeister Wolfgang Dietrich (SPÖ). Ab dem kommenden Jahr sollen, wie berichtet, neue Maßnahmen zu einem besseren Verkehrsfluss auf der A10, es damit zu weniger Stau und weniger Belastung für die Anrainergemeinden kommen. „Ich kann das im Moment noch nicht beurteilen“, zeigt sich der Kuchler Ortschef Thomas Freylinger (ÖVP) skeptisch.

Zitat Icon

Wir sind in Golling immer skeptisch, wenn es um den Verkehr geht. Es ist gut, wenn etwas gemacht wird, aber wir werden erst sehen, was die Maßnahmen bringen.

Gollings Ortschef Martin Dietrich

Bild: Markus Tschepp

Größere Sorgen hat er derweilen mit den geplanten Ampeln bei den Autobahnauffahrten. Diese sollen verhindern, dass zu viele Autos auf einmal auf dem Autobahnabschnitt sind. „Das verstehe ich nicht ganz, denn dann staut es sich wieder zurück auf die Bundesstraße und wir haben dort ein Problem“, so Freylinger.

Zitat Icon

Ich kann die geplanten Maßnahmen noch nicht beurteilen und bin gespannt, wie es funktionieren wird.

Kuchls Ortschef Thomas Freylinger

Bild: Markus Tschepp

Verkehr nimmt in nächsten Jahren immer weiter zu
Bei aller Skepsis wollen die Bürgermeister dem geplanten System eine Chance geben. „Schaden wird es ja nicht“, so Dietrich. „Ich bin gespannt, wie es funktioniert“, sagt Freylinger und auch Halleins Stadtchef Alexander Stangassinger (SPÖ) hofft auf Besserungen: „Alles ist sinnvoll, wenn der Verkehr nicht komplett zum Erliegen kommt und es keine Stauausweicher gibt.“

Lesen Sie auch:
Acht neue Überkopfwegweiser werden entlang der A10 gebaut.
Neuer Plan für die A10
Wie Künstliche Intelligenz den Stau auflösen soll
22.11.2025
40 Millionen Euro
Neues Anti-Stau-System auf A10 startet im Sommer
21.11.2025
A1 bei Eugendorf
Brennender Lkw sorgte für kilometerlangen Stau
23.10.2025

Wo sich die drei Tennengauer Ortschefs keiner Illusion hingeben, ist die Tatsache, dass der Verkehr auf der Tauernautobahn in Zukunft weiter zunehmen wird, auch wenn die Kapazität jetzt schon erschöpft ist. „Die Asfinag rechnet mit 20 Prozent mehr in den nächsten zehn Jahren“, sagt Stangassinger.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
176.078 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
116.812 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
114.574 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
680 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
661 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf