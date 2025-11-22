Nach Aus: So geht‘s im Schellhorn Hotel weiter

Wirbel im Rückzugsort: Felix Schellhorn verlässt das Hotel der Familie in Goldegg nach zwei Jahren wieder. Der Spitzenkoch zieht sich völlig überraschend und per sofort zurück – trotz drei erkochter Hauben. Schon am Nikolo-Wochende sperrt das romantische Vier-Stern-Haus aber wieder auf.
„Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan“ – so blickt Felix Schellhorn wohl gerade auf die vergangenen Jahre zurück. Der Koch, Künstler und Sohn von Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) ist vor zwei Jahren in den Familienbetrieb in Goldegg heimgekehrt. Mit seinem jungen und frechen Kochstil hat der 32-Jährige den romantisch-verschlafenen Seehof umgekrempelt. Jetzt dreht er dem Vier-Stern-Haus völlig überraschend den Rücken zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.