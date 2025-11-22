Nach Aus: So geht‘s im Schellhorn Hotel weiter

„Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan“ – so blickt Felix Schellhorn wohl gerade auf die vergangenen Jahre zurück. Der Koch, Künstler und Sohn von Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS) ist vor zwei Jahren in den Familienbetrieb in Goldegg heimgekehrt. Mit seinem jungen und frechen Kochstil hat der 32-Jährige den romantisch-verschlafenen Seehof umgekrempelt. Jetzt dreht er dem Vier-Stern-Haus völlig überraschend den Rücken zu.