Konradsheim: „Ich lebe! Das ist alles, was zählt!“

Seit acht Jahren kämpft sich Corin Konradsheim zurück ins Leben. Der 32-jährige Ex-Eisbulle verunglückte 2017 bei einem Autounfall. Die „Krone“ besuchte den ehemaligen Eishockey-Profi bei einer Physio-Einheit.
Polytrauma, Schädel-Hirn-Trauma, Beckenfrakturen und Rippenbrüche. So lautete die brutale Diagnose bei Corin Konradsheim nach dessen Verkehrsunfall am 7. August 2017. Danach folgte ein wochenlanger Aufenthalt auf der Intensivstation.
