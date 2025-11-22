Salzburgerin fixierte ersten Titel seit 33 Jahren

Schade! Bis zum letzten Kampf hielten die Bischofshofener Judoka den Aufstiegstraum ins Finale der Herren-Bundesliga in Gmunden am Leben. Am Ende gab‘s aber ein bitteres 3:4 gegen Wels. Den entscheidenden letzten Punkt besorgte just der Strobler Halbmittelgewichtler Alexander Kaserer gegen Sanjindo-Kapitän Herbert Wicker. Der Überraschungssieg von Marcus Auer (-66) gegen den mongolischen Weltklasse-Legionär Battogtokh konnte am Sieg der Oberösterreicher nichts ändern. Das hochklassige Schwergewichts-Duell zwischen Toth (Wels) und Zgank (Sanjindo) gewann der ungarische Olympia- und WM-Medaillengewinner nach einer Netto-Kampfzeit von 12:37 Minuten.