Frontalcrash in Großarl fordert einen Verletzten

Ein heftiger Zusammenstoß hat am Abend die Großarler Landesstraße im Bereich Augraben blockiert. Zwei Autos prallten frontal zusammen, eine Person musste ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 28 Kräften im Einsatz...
Die Mannschaft regelte den Verkehr, band auslaufende Betriebsmittel, reinigte die Straße und unterstützte den Abschleppdienst. Die L109 war während der Arbeiten zeitweise vollständig gesperrt.
