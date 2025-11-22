„Ein super Mensch, dem jeder diesen Erfolg gönnt“

Cheftrainer Hermann Stadler (64)

Seonbuchner: „Für ihn persönlich freut es mich sehr. Er ist unglaublich loyal, was die Arbeitmit jungen Spielern betrifft und für diese nicht nur ein Trainer, sondern auch ein Mentor. Hermann ist ein super Typ, für den nicht nur der Spieler zählt, sondern auch der Mensch dahinter. Das spürt man, denn diese U17-Mannschaft ist gefestigt. Er ist dabei sicher ein entscheidender Faktor. Für ihn ist es ein absolutes Highlight in seiner Trainerkarriere und ein Erfolg, den ihm jeder gönnt.“