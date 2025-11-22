„Ein super Mensch, dem jeder diesen Erfolg gönnt“

Österreichs U17-Nationalmannschaft sorgt bei der Weltmeisterschaft in Katar für Furore und steht bereits im Halbfinale. Mittendrin statt nur dabei sind gleich neun Akteure, die in der Red Bull Akademie oder beim FC Liefering zum Einsatz kommen. In der „Krone“ spricht Akademiechef Bernhard Seonbuchner über die Bullen-Hoffnungen und den überaus erfolgreichen Trainer Hermann Stadler.
Der Siegeszug der Österreichischen U17-Nationalmannschaft hält an! Die Mannschaft von Cheftrainer Hermann Stadler steht bei der Weltmeisterschaft in Katar bereits im Halbfinale und trifft dort am Montag (ab 14.15 Uhr live auf Sky) auf die Altersgenossen aus Italien.
Gleich neun Spieler des Kaders stellt die Red Bull Akademie in Liefering. Nicht weniger als neun Akteure sind aktuell im Nachwuchs der Bullen oder beim FC Liefering tätig. Grund genug, um Leiter Bernhard Seonbuchner, der die Partie gegen Italien live in Katar verfolgen wird, um eine Einschätzung zu „seinen“ Jungs zu bitten.
Jakob Pokorny (17)
Seonbuchner: „Er ist ein absoluter Leadertyp! Er hat einen Impact auf die Mannschaft und erfüllt seine Aufgabe bei der WM wie auch bei uns hervorragend. Er spielt nicht nur gut, sondern entwickelt sich auch auf und neben dem Platz hervorragend.“
Emil Ganser (17)
Seonbuchner: „Ein sehr spannender Spieler, der viele Ausfallzeiten hatte und auf den letzten Drücker auf den WM-Zug aufspringen konnte. Er hat mit seiner physischen Präsenz und seinem linken Fuß zwei Waffen. Durch die Sperre von Ndukwe könnte er im Halbfinale gegen Italien zum Einsatz kommen, dann hätten wir eine Akademie-Viererkette. Das wäre schon besonders.“
Florian Hofmann (17)
Seonbuchner: „Er ist ein feiner Kerl, der immer in sich ruht und seine Leistungen konstant abruft. Bei Flo weißt du genau, was du kriegst. Er war im Nationalteam nicht immer gesetzt und hatte auch Schwankungen. Zugleich hat er seine Aufgaben zuletzt mit Bravour gelöst.“
Rafael Feldinger (17)
Seonbuchner: Das Pendant zu Flo, nur auf der rechten Seite. Er erledigt seine Aufgabe sehr solide, ist immer konstant und hat in dieser Saison noch einmal einen Schritt gemacht. Als Außenverteidiger setzt er viele offensive Akzente und hilft der Mannschaft in beiden Richtungen.
Johannes Moser (17)
Seonbuchner: „Er ist schon einen Schritt weiter als die meisten anderen und hat sich bei Liefering etabliert. Johannes bringt alles mit – Talent, Spielfreude, aber auch Klarheit im Kopf. Dazu sorgt er immer für Torgefahr. Er ist einer, der das Spiel liebt und versteht!“
Jakob Werner (17)
Seonbuchner: „Ein Salzburger, der schon im Kleinfeldbereich zu uns gekommen ist. Er hat es in letzter Minute in den WM-Kader geschafft und sich über gute Teileinsätze für mehr empfohlen. Jakob ist ein Kreativspieler. Ein Käfigkicker, der etwas Unberechenbares mitbringt.“
Filip Aleksic (16)
Seonbuchner: „Auch er ist schon ewig bei uns, Jahrgang 2009 und damit jünger als die meisten. Durch seine rasante Entwicklung hat er sich für die WM empfohlen und ist erstmals dabei. Mit ihm ist weiter zu rechnen, weil er alles mitbringt, was es für einen kompletten Fußballer braucht.“
Dominik Dobis (16)
Seonbuchner: „Seine schwere Verletzung (Kreuzbandriss, Anm.) ist der große Wermutstropfen bei der WM. Er ist im Team wie bei uns im Klub hoch angesehen und stellt jede gegnerische Abwehr vor Probleme. Wie Filip ein 2009er, hat Dominik die nötige Dynamik und Schnelligkeit, dazu auch ein Naserl, wie man so schön sagt. Von uns wird er am Weg zurück jegliche Unterstützung bekommen, die es braucht.“
Nicolas Jozepovic (17)
Seonbuchner: „Bisher ist er als Joker in Erscheinung getreten. Nicolas trägt das Stürmer-Gen in sich, ist selbstbewusst und könnte aufgrund der Verletzung von Dominik mehr Spielzeit bekommen. Er ist bei uns in der Akademie ein echter Torjäger und generell ein sehr interessanter Stürmertyp, der völlig verdient bei der WM dabei ist.“
Cheftrainer Hermann Stadler (64)
Seonbuchner: „Für ihn persönlich freut es mich sehr. Er ist unglaublich loyal, was die Arbeitmit jungen Spielern betrifft und für diese nicht nur ein Trainer, sondern auch ein Mentor. Hermann ist ein super Typ, für den nicht nur der Spieler zählt, sondern auch der Mensch dahinter. Das spürt man, denn diese U17-Mannschaft ist gefestigt. Er ist dabei sicher ein entscheidender Faktor. Für ihn ist es ein absolutes Highlight in seiner Trainerkarriere und ein Erfolg, den ihm jeder gönnt.“
