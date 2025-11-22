Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

U17-Nationalteam

„Ein super Mensch, dem jeder diesen Erfolg gönnt“

Salzburg
22.11.2025 21:00
Red Bull Akademie-Chef Bernhard Seonbuchner
Red Bull Akademie-Chef Bernhard Seonbuchner(Bild: Andreas Tröster)

Österreichs U17-Nationalmannschaft sorgt bei der Weltmeisterschaft in Katar für Furore und steht bereits im Halbfinale. Mittendrin statt nur dabei sind gleich neun Akteure, die in der Red Bull Akademie oder beim FC Liefering zum Einsatz kommen. In der „Krone“ spricht Akademiechef Bernhard Seonbuchner über die Bullen-Hoffnungen und den überaus erfolgreichen Trainer Hermann Stadler.

0 Kommentare

Der Siegeszug der Österreichischen U17-Nationalmannschaft hält an! Die Mannschaft von Cheftrainer Hermann Stadler steht bei der Weltmeisterschaft in Katar bereits im Halbfinale und trifft dort am Montag (ab 14.15 Uhr live auf Sky) auf die Altersgenossen aus Italien.

Gleich neun Spieler des Kaders stellt die Red Bull Akademie in Liefering. Nicht weniger als neun Akteure sind aktuell im Nachwuchs der Bullen oder beim FC Liefering tätig. Grund genug, um Leiter Bernhard Seonbuchner, der die Partie gegen Italien live in Katar verfolgen wird, um eine Einschätzung zu „seinen“ Jungs zu bitten.

Lesen Sie auch:
Salzburg-Trainer Thomas Letsch
FC Red Bull Salzburg
Letsch: „Wir sind vor ihnen gewarnt!“
21.11.2025

Jakob Pokorny (17)
Seonbuchner: „Er ist ein absoluter Leadertyp! Er hat einen Impact auf die Mannschaft und erfüllt seine Aufgabe bei der WM wie auch bei uns hervorragend. Er spielt nicht nur gut, sondern entwickelt sich auch auf und neben dem Platz hervorragend.“

Emil Ganser (17)
Seonbuchner: „Ein sehr spannender Spieler, der viele Ausfallzeiten hatte und auf den letzten Drücker auf den WM-Zug aufspringen konnte. Er hat mit seiner physischen Präsenz und seinem linken Fuß zwei Waffen. Durch die Sperre von Ndukwe könnte er im Halbfinale gegen Italien zum Einsatz kommen, dann hätten wir eine Akademie-Viererkette. Das wäre schon besonders.“

Lesen Sie auch:
Wissen Sie, um welchen Spieler von Red Bull Salzburg es sich hier handelt? 
Krone Plus Logo
„Extrem wichtig“
Diese Joker sind Red Bull Salzburgs großer Trumpf
21.11.2025

Florian Hofmann (17)
Seonbuchner: „Er ist ein feiner Kerl, der immer in sich ruht und seine Leistungen konstant abruft. Bei Flo weißt du genau, was du kriegst. Er war im Nationalteam nicht immer gesetzt und hatte auch Schwankungen. Zugleich hat er seine Aufgaben zuletzt mit Bravour gelöst.“

Rafael Feldinger (17)
Seonbuchner: Das Pendant zu Flo, nur auf der rechten Seite. Er erledigt seine Aufgabe sehr solide, ist immer konstant und hat in dieser Saison noch einmal einen Schritt gemacht. Als Außenverteidiger setzt er viele offensive Akzente und hilft der Mannschaft in beiden Richtungen.

Johannes Moser (17)
Seonbuchner: „Er ist schon einen Schritt weiter als die meisten anderen und hat sich bei Liefering etabliert. Johannes bringt alles mit – Talent, Spielfreude, aber auch Klarheit im Kopf. Dazu sorgt er immer für Torgefahr. Er ist einer, der das Spiel liebt und versteht!“

Jakob Werner (17)
Seonbuchner: „Ein Salzburger, der schon im Kleinfeldbereich zu uns gekommen ist. Er hat es in letzter Minute in den WM-Kader geschafft und sich über gute Teileinsätze für mehr empfohlen. Jakob ist ein Kreativspieler. Ein Käfigkicker, der etwas Unberechenbares mitbringt.“

Lesen Sie auch:
Andreas Herzog freut sich auch mit unserer U17!
ÖFB-U17 begeistert
„Goldene Tage für unseren Sport“
22.11.2025

Filip Aleksic (16)
Seonbuchner: „Auch er ist schon ewig bei uns, Jahrgang 2009 und damit jünger als die meisten. Durch seine rasante Entwicklung hat er sich für die WM empfohlen und ist erstmals dabei. Mit ihm ist weiter zu rechnen, weil er alles mitbringt, was es für einen kompletten Fußballer braucht.“

Dominik Dobis (16)
Seonbuchner: „Seine schwere Verletzung (Kreuzbandriss, Anm.) ist der große Wermutstropfen bei der WM. Er ist im Team wie bei uns im Klub hoch angesehen und stellt jede gegnerische Abwehr vor Probleme. Wie Filip ein 2009er, hat Dominik die nötige Dynamik und Schnelligkeit, dazu auch ein Naserl, wie man so schön sagt. Von uns wird er am Weg zurück jegliche Unterstützung bekommen, die es braucht.“

Lesen Sie auch:
Johannes Moser sorgte in der 49. Minute für das Goldtor zum Halbfinal-Einzug bei der U17-WM in ...
1:0-Sieg gegen Japan
„Sayonara“! Österreichs U17 steht im WM-Halbfinale
21.11.2025

Nicolas Jozepovic (17)
Seonbuchner: „Bisher ist er als Joker in Erscheinung getreten. Nicolas trägt das Stürmer-Gen in sich, ist selbstbewusst und könnte aufgrund der Verletzung von Dominik mehr Spielzeit bekommen. Er ist bei uns in der Akademie ein echter Torjäger und generell ein sehr interessanter Stürmertyp, der völlig verdient bei der WM dabei ist.“

Cheftrainer Hermann Stadler (64)
Seonbuchner: „Für ihn persönlich freut es mich sehr. Er ist unglaublich loyal, was die Arbeitmit jungen Spielern betrifft und für diese nicht nur ein Trainer, sondern auch ein Mentor. Hermann ist ein super Typ, für den nicht nur der Spieler zählt, sondern auch der Mensch dahinter. Das spürt man, denn diese U17-Mannschaft ist gefestigt. Er ist dabei sicher ein entscheidender Faktor. Für ihn ist es ein absolutes Highlight in seiner Trainerkarriere und ein Erfolg, den ihm jeder gönnt.“

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
176.078 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
116.812 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
114.574 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
680 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
661 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf