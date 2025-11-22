Vorteilswelt
Kritik an Schellhorn

NEOS: „Betriebsübergaben sind immer komplex“

Innenpolitik
22.11.2025 16:44
Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS)
Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS)

Felix Schellhorn, Sohn von Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) hat sich öffentlich aus dem Familienbetrieb zurückgezogen – und damit auch seinen Vater in die Schlagzeilen gebracht. Für Regierungsmitglieder gilt nämlich ein Berufs- und Einkommensverbot. An das halte sich Josef Schellhorn nicht, kritisierte jetzt die FPÖ.

Felix Schellhorn war laut eigener Aussage im Frühling 2025 „noch immer nur Küchenchef“, obwohl längst eine Übergabe angedacht war. Vom Vater an seinen Sohn, unterstellte die FPÖ am Samstag in einer Aussendung. „Und jetzt bringt sein eigener Sohn das Kartenhaus endgültig zum Einsturz: Öffentlich und schriftlich lässt er (Felix Schellhorn, Anm.) wissen, dass es keine Übergabe gegeben habe – also keine Trennung zwischen dem alten Unternehmer-Schellhorn und dem neuen Staatssekretär-Schellhorn“, sagte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.

„Wer als Regierungsmitglied wirtschaftlich tätig ist oder Einkünfte hat, hat das zu melden und offenzulegen – und zwar vollständig, nicht scheibchenweise“, heißt es weiter. Die Freiheitlichen nennen mögliche Einkünfte Josef Schellhorns über Social Media, Gastronomie-Kanäle oder „unternehmerisch getarnte Influencer-Aktivitäten (...), Videos, die ihn in der Küche zeigen, veröffentlicht während seiner Amtszeit (...)“. „Irgendetwas stimmt da ja ganz und gar nicht und scheint mehr als unsauber zu laufen“, schloss der FPÖ-Politiker.

NEOS kündigen „juristische Antworten“ an
Diese Vorwürfe seien „haltlos“, reagierten die NEOS am Samstag. Die Familienbetriebe würden Josef Schellhorns Ehefrau Susi und Johannes Schellhorn führen. Sohn Felix Schellhorn sei als angestellter Geschäftsführer der Josef Schellhorn KG tätig und habe das Unternehmen als Angestellter verlassen. „Die Familie hält zusammen und unterstützt einander“, sagte ein Sprecher. Betriebsübergaben kämen in den besten Familien vor und seien komplex.

Der Staatssekretär sei seinen Verpflichtungen gegenüber dem Unvereinbarkeitsausschuss „vollständig und fristgerecht“ nachgekommen. Er habe „keinerlei Einkünfte oder Vorteile aus früheren unternehmerischen Tätigkeiten mehr bezogen“, sagten die NEOS.

Zitat Icon

Staatssekretär Schellhorn hat nach seiner Angelobung keinerlei Einkünfte oder Vorteile aus früheren unternehmerischen Tätigkeiten mehr bezogen.

NEOS in einem Statement

Jede „gegenteilige Behauptung“ werde juristisch beantwortet. Die FPÖ führe eine „Ablenkungsdebatte“. Schnedlitz hat am Samstag übrigens auch die Ausgaben der Bundesregierung in einer Aussendung kritisiert, darunter Kosten für Schminken, „PR und Inszenierung“. Darin kommen die NEOS ebenfalls schlecht weg, allen voran Bildungsminister Christoph Wiederkehr. „Diese größte und teuerste Regierung aller Zeiten zeigt regelmäßig, wo ihre Prioritäten liegen: aufpoliert und geschminkt wie Schauspieler beim eigenen Auftritt, bei PR und Inszenierung – aber nicht bei den echten Sorgen der Menschen“, sagte Schnedlitz.

