NEOS: „Betriebsübergaben sind immer komplex“

Jede „gegenteilige Behauptung“ werde juristisch beantwortet. Die FPÖ führe eine „Ablenkungsdebatte“. Schnedlitz hat am Samstag übrigens auch die Ausgaben der Bundesregierung in einer Aussendung kritisiert, darunter Kosten für Schminken, „PR und Inszenierung“. Darin kommen die NEOS ebenfalls schlecht weg, allen voran Bildungsminister Christoph Wiederkehr. „Diese größte und teuerste Regierung aller Zeiten zeigt regelmäßig, wo ihre Prioritäten liegen: aufpoliert und geschminkt wie Schauspieler beim eigenen Auftritt, bei PR und Inszenierung – aber nicht bei den echten Sorgen der Menschen“, sagte Schnedlitz.