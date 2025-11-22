Salzburg AG zahlt Mehrkosten der Schafbergbahn

Die Salzburg AG gibt für die Kostenmisere des gesamten Projekts dem Baupreisindex die Schuld. Dieser habe sich aufgrund der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs um 31 Prozent erhöht und sei zum Baubeginn „unmöglich vorherzusehen“ gewesen. Als Reserve wurden – wie vom Rechnungshof bemängelt – allerdings auch nur fünf Prozent veranschlagt.