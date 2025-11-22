Aktivist erklärte Salzburgs Erzbischof für tot

Vor ihm ist wirklich niemand sicher! Der Italiener Tommaso Debenedetti erstellt immer wieder gefälschte Internet-Profile von Prominenten und lässt diese dann den Tod anderer Berühmtheiten verkünden. Auffällig oft hat er es auf geistliche Würdenträger abgesehen – jetzt traf es zum wiederholten Mal Salzburgs Erzbischof Franz Lackner.