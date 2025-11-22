Wie Künstliche Intelligenz den Stau auflösen soll

„Historisch!“ „Das gibt es noch nicht!“ „Ein guter Tag für Salzburg!“ Die Superlative flogen nur so durch die Salzburger Autobahnmeisterei, als die Politik vom Verkehrsminister abwärts das neue Anti-Stau-System am Freitag vorgestellt hat. Etwas Gutes hat der Plan tatsächlich: Nicht nur, dass die angedachten Maßnahmen klar festgeschrieben sind. Sie haben auch ein klares Datum. Darum können sich alle entlang der A10 schon einmal notieren: Ab Sommer 2026 sollen erste Verbesserungen spürbar sein, mit Herbst 2027 soll das Werkl laufen und Erleichterungen bringen. Das wäre gerade rechtzeitig vor der nächsten Wahl.