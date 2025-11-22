Aggro-Alko-Lenker schlug auf Polizisten ein

Sie stieß mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen, bei dem Unfall kamen alle ohne Blessuren davon. Die Frau hatte laut Polizeibericht 2,5 Promille intus. Der Pkw der Frau war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Es kam zu massiven Staubildungen auch in den umliegenden Straßenzügen.