Aggro-Alko-Lenker schlug auf Polizisten ein

Bei einer Routinekontrolle wurde ein 33-jähriger Lenker mit 1,16 Promille am Steuer erwischt. Nachdem er anfangs noch kooperativ war, drehte der Mann bei der Führerscheinabnahme durch und ging auf die Exekutive los...
Ein aggressiver Alkolenker hat in der Nacht auf Freitag einen Polizisten in der Stadt Salzburg attackiert und verletzt. Der 33-Jährige war in eine Verkehrskontrolle geraten und gab sich anfangs noch kooperativ.
Als die Beamten ihm wegen seiner 1,16 Promille den Führerschein abnahmen und die Weiterfahrt untersagten, sah der Mann plötzlich Rot und schlug auf die Ordnungshüter ein. Einer der Polizisten wurde verletzt, teilte die Exekutive in einer Presseaussendung mit. Den rabiaten Mann erwarten mehrere Anzeigen.
Frau am Nachmittag mit 2,5 Promille
Ein anderer schwerer Zwischenfall mit Alkolenkern in der Mozartstadt ereignete sich am Freitagnachmittag: Eine 55-jährige Lenkerin verlor die Herrschaft über ihren Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn.
Sie stieß mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen, bei dem Unfall kamen alle ohne Blessuren davon. Die Frau hatte laut Polizeibericht 2,5 Promille intus. Der Pkw der Frau war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Es kam zu massiven Staubildungen auch in den umliegenden Straßenzügen.
