Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige

„Das ist sensationell“

Mit ihrem Doppelsieg bei ihrer FIS-Premiere sorgte die Tochter eines Italieners und einer kolumbianisch-ecuadorianischen Mutter für eine Riesenüberraschung. „Was diese junge Frau gezeigt hat, ist sensationell. In diesem Alter und mit diesen Startnummern – unglaublich“, schwärmt etwa Dierk Beisel, Technischer Delegierter der FIS vor Ort, gegenüber dem „Blick“. Gut möglich, dass das Ski-Talent schon bald im Weltcup für Furore sorgen wird …