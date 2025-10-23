Vorteilswelt
A1 bei Eugendorf

Brennender Lkw sorgte für kilometerlangen Stau

Salzburg
23.10.2025 08:16
Die Feuerwehr ist seit den Morgenstunden auf der A1 im Einsatz.
Die Feuerwehr ist seit den Morgenstunden auf der A1 im Einsatz.(Bild: Birbaumer Christof)

Donnerstagfrüh ist auf der A1 bei Eugendorf ein Lkw in Brand geraten – Das hatte auch Folgen auf den Berufsverkehr.

Kurz vor 6 Uhr stand der Lastwagen in Brand. Rasch lenkte der Fahrer den Lkw auf den Pannenstreifen und konnte sich gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde glücklkicherweise niemand.

Die Feuerwehren Eugendorf und Hallwang rückten mit mehreren Fahrzeugen an und kämpften gegen das Feuer. „Beim Eintreffen stand das Führerhaus des Lkw bereits in Vollbrand. Danach mussten Betriebsmittel abgepumpt werden“, schilderte Einsatzleiter Christian Putz. Die Flammen konnten gegen 7 Uhr unter Kontrolle gebracht werden, danach liefen noch Nachlöscharbeiten.

Die A1 musste in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu vier Kilometern. Auch auf der B1 zwischen Henndorf und Eugendorf kam der Verkehr teilweise zum Erliegen. Wie lange die Sperre andauert, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte bereiteten am Vormittag den Abtransport des ausgebrannten Lkw vor. „Wir hoffen, dass wir das Wrack nun schnell entfernen können, damit sich der Stau auch irgendwann auflösen kann“, so Putz am Morgen zur „Krone“.

Salzburg

krone.tv

