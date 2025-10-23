Brennender Lkw sorgte für kilometerlangen Stau

Die A1 musste in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von bis zu vier Kilometern. Auch auf der B1 zwischen Henndorf und Eugendorf kam der Verkehr teilweise zum Erliegen. Wie lange die Sperre andauert, war zunächst unklar. Die Einsatzkräfte bereiteten am Vormittag den Abtransport des ausgebrannten Lkw vor. „Wir hoffen, dass wir das Wrack nun schnell entfernen können, damit sich der Stau auch irgendwann auflösen kann“, so Putz am Morgen zur „Krone“.