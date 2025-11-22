Remis als schlechtes Omen auf der „Mission 57“

Schon die letzte Bundesliga-Runde in der vergangenen Woche ließ erahnen, wie wichtig das Finale den Ringer-Rivalen AC Wals und Inzing ist. Beide traten – auch aus Verletzungssorgen – mit absoluten Not-Truppen an, verloren jeweils (ungewohnt) klar. „Aber das hat es schon oft gegeben“, wiegelt Coach Matthias Außerleitner von Rekordmeister Wals ab. „Ich habe selbst mal in den 1990er Jahren für sowas acht Kilo abgenommen und die Stilart gewechselt.“