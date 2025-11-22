Vorteilswelt
Ringer-Finale

Remis als schlechtes Omen auf der „Mission 57“

Salzburg
22.11.2025 13:00
So leicht wie gegen Moritz Gastl wird es Mago Bektemirov (li.) nicht mehr bekommen.
So leicht wie gegen Moritz Gastl wird es Mago Bektemirov (li.) nicht mehr bekommen.(Bild: GEPA)

Wenn am Samstag (19.30) in Innsbruck das erste Finale der Ringer-Bundesliga über die Bühne geht, ist Hochspannung garantiert. Denn Rekordmeister AC Wals (56 Titel) und Rivale Inzing schenken sich in aller Regel überhaupt nichts. Auch heuer werden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden.

0 Kommentare

Schon die letzte Bundesliga-Runde in der vergangenen Woche ließ erahnen, wie wichtig das Finale den Ringer-Rivalen AC Wals und Inzing ist. Beide traten – auch aus Verletzungssorgen – mit absoluten Not-Truppen an, verloren jeweils (ungewohnt) klar. „Aber das hat es schon oft gegeben“, wiegelt Coach Matthias Außerleitner von Rekordmeister Wals ab. „Ich habe selbst mal in den 1990er Jahren für sowas acht Kilo abgenommen und die Stilart gewechselt.“

Pikant: Nach Hin- und Rückkampf in den Ligaduellen stand es 49:49. Beim letzten Remis 2022 entschied die Unter-Wertung zugunsten der Tiroler – im Finale. Doch die Salzburger sind stolz, haben seit 2006 nur zweimal (!) den Titel verpasst, vor drei Jahren eben gegen die Tiroler. „Es kann jeder Kampf entscheiden“, ist Außerleitner vorm Hinkampf in Innsbruck gewarnt.

Die Wals-Juniors verteidigten ihren Zweitliga-Titel erfolgreich.
Die Wals-Juniors verteidigten ihren Zweitliga-Titel erfolgreich.(Bild: ÖRSV)

Anders als in den Vorjahren ist heuer für die Salzburger „nur“ das Double möglich. Denn die von Benedikt Auer betreuten Juniors gewannen am Freitag das Zweitliga-Finale bei Söding mit 30:17, Vigaun/Abtenau wurde durch ein 32:17 gegen die Klaus Juniors Dritter. Indes gewann Klaus den Hinkampf um Rang drei in Liga eins mit 24:21 in Götzis.

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Kommentare

Salzburg

