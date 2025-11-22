Remis als schlechtes Omen auf der „Mission 57“

Wenn am Samstag (19.30) in Innsbruck das erste Finale der Ringer-Bundesliga über die Bühne geht, ist Hochspannung garantiert. Denn Rekordmeister AC Wals (56 Titel) und Rivale Inzing schenken sich in aller Regel überhaupt nichts. Auch heuer werden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden.
Schon die letzte Bundesliga-Runde in der vergangenen Woche ließ erahnen, wie wichtig das Finale den Ringer-Rivalen AC Wals und Inzing ist. Beide traten – auch aus Verletzungssorgen – mit absoluten Not-Truppen an, verloren jeweils (ungewohnt) klar. „Aber das hat es schon oft gegeben“, wiegelt Coach Matthias Außerleitner von Rekordmeister Wals ab. „Ich habe selbst mal in den 1990er Jahren für sowas acht Kilo abgenommen und die Stilart gewechselt.“
Pikant: Nach Hin- und Rückkampf in den Ligaduellen stand es 49:49. Beim letzten Remis 2022 entschied die Unter-Wertung zugunsten der Tiroler – im Finale. Doch die Salzburger sind stolz, haben seit 2006 nur zweimal (!) den Titel verpasst, vor drei Jahren eben gegen die Tiroler. „Es kann jeder Kampf entscheiden“, ist Außerleitner vorm Hinkampf in Innsbruck gewarnt.
Anders als in den Vorjahren ist heuer für die Salzburger „nur“ das Double möglich. Denn die von Benedikt Auer betreuten Juniors gewannen am Freitag das Zweitliga-Finale bei Söding mit 30:17, Vigaun/Abtenau wurde durch ein 32:17 gegen die Klaus Juniors Dritter. Indes gewann Klaus den Hinkampf um Rang drei in Liga eins mit 24:21 in Götzis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.