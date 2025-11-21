Neues Anti-Stau-System auf A10 startet im Sommer

Erste Maßnahmen sollen schon im kommenden Sommer spürbar sein. Die bestehenden Überkopf-Wegweiser sollen bis dahin zu einer vollfunktionsfähigen Verkehrsbeeinflussungsanlage entwickelt werden. Damit sollen bei erhöhtem Verkehrsaufkommen durch zahlreiche Sensoren gestützt unterschiedliche Tempolimits in unterschiedlichen Abschnitten zum Einsatz kommen.