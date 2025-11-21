Neues Anti-Stau-System auf A10 startet im Sommer

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) und die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler haben am Freitag mit Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (beide ÖVP) und Asfinag-Chef Hartwig Hufnagl ein neues Anti-Stau-System für die Tauernautobahn in Salzburg vorgestellt.
Das „multifunktionale Transitmanagment“ genannte System umfasst sieben Punkte und soll bis Herbst 2027 komplett umgesetzt sein. Verkehrsminister Peter Hanke möchte entlang einer der „stärkstbefahrenen Straßen Österreichs mehr Lebensqualität entwickeln“.
Erste Maßnahmen sollen schon im kommenden Sommer spürbar sein. Die bestehenden Überkopf-Wegweiser sollen bis dahin zu einer vollfunktionsfähigen Verkehrsbeeinflussungsanlage entwickelt werden. Damit sollen bei erhöhtem Verkehrsaufkommen durch zahlreiche Sensoren gestützt unterschiedliche Tempolimits in unterschiedlichen Abschnitten zum Einsatz kommen.
Bis zum Herbst 2027 sollen dann acht zusätzliche Überkopf-Wegweiser dazukommen und unter anderem intelligente Ampelsystem entlang der Autobahnauffahrten entstehen. Die Kosten des gesamten Systems werden voraussichtlich bei 40 Millionen Euro liegen und werden zur Gänze von der Asfinag übernommen.
