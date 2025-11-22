„Freue mich jeden Tag, hier sein zu dürfen“

Für Austria Salzburgs Tormann Simon Nesler-Täubl wird das Duell mit Austria Lustenau am Samstag besonders. Schließlich geht es für den 20-Jährigen gegen seinen Stammverein. 500 Kilometer Luftlinie weiter östlich geht es für den FC Liefering ebenfalls um eine spezielle Rückkehr.
„Wir haben eine richtig geile Partie vor der Brust. Ich freue mich unglaublich darauf!“ Blickt Austria Salzburgs Tormann Simon Nesler-Täubl auf den kommenden Gegner in der 2. Liga, so strahlen seine Augen. Schließlich geht es heute (14.30) gegen Austria Lustenau, seinen Stammverein, der ihn für die laufende Saison an die Maxglaner ausgeliehen hat. „Es wird sicher eine coole Stimmung herrschen. Wir werden alles geben, dass wir dort was mitnehmen“, sagt der 20-Jährige zum Spiel, das seine beiden Teamkollegen Gabriel Marusic und Tolga Günes erkrankt verpassen.
„Mutig und frech auftreten“
Der Wechsel zum Aufsteiger sei die richtige Entscheidung gewesen, erklärt Nesler-Täubl der „Krone“. Der große Fan des Deutschen Marc-André ter Stegen ist die klare Nummer eins und hat bislang alle Pflichtspiele voll absolviert. „Ich bin begeistert und freu’ mich jeden Tag, dass ich da sein darf“, lebt der Goalie in Salzburg seinen Traum.
Knapp 500 Kilometer Luftlinie entfernt ist Liefering bei der Admira zu Gast. In der Südstadt setzte es vor einem Jahr ein heftiges 0:4. Im Mai rächten sich die Jungbullen, zerstörten mit einem 1:0 die Titelträume der Admiraner um Rechtsverteidiger Josef Weberbauer. „Es geht darum, mutig und frech aufzutreten“, will Liefering-Coach Daniel Beichler den Schwung von drei Siegen in Folge mitnehmen.
