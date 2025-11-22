„Freue mich jeden Tag, hier sein zu dürfen“

„Wir haben eine richtig geile Partie vor der Brust. Ich freue mich unglaublich darauf!“ Blickt Austria Salzburgs Tormann Simon Nesler-Täubl auf den kommenden Gegner in der 2. Liga, so strahlen seine Augen. Schließlich geht es heute (14.30) gegen Austria Lustenau, seinen Stammverein, der ihn für die laufende Saison an die Maxglaner ausgeliehen hat. „Es wird sicher eine coole Stimmung herrschen. Wir werden alles geben, dass wir dort was mitnehmen“, sagt der 20-Jährige zum Spiel, das seine beiden Teamkollegen Gabriel Marusic und Tolga Günes erkrankt verpassen.