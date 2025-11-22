Großeinsatz: Brand brach in Wellnesshotel aus

Gleich mehrere Feuerwehren rückten am Samstagnachmittag zu einem Brand in einem Wellnesshotel im Salzburger Saalbach-Hinterglemm aus. Hotelgäste hatten das Feuer im Wellnessbereich bemerkt und schlugen Alarm.
Besonders heikel gestaltete sich der Einsatz aufgrund der starken Rauchentwicklung. Ebenfalls waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs mehrere Personen im Hotel und den verrauchten Bereichen. Vier Personen wurden leicht verletzt.
Das Gebäude wurde umgehend evakuiert. Die rund 60 Personen, bestehend aus Personal und Gästen, sind derzeit in einem benachbarten Gebäude untergebracht.
Die Verletzten wurden in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Die freiwilligen Feuerwehren von Saalbach, Hinterglemm, Maishofen und Zell am See standen im Einsatz.
