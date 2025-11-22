Starker Auftakt! ÖSV-Ass landet gleich am Stockerl

Eder sprang in der Entscheidung trotz kräftig auffrischendem Wind mit dem drittweitesten Satz der Konkurrenz noch von Platz fünf aufs Stockerl, ihrem sechsten Karriere-Podestplatz im Weltcup. Mühlbacher (105/122 m) verbesserte sich gar noch um zehn Plätze. Ungefährdet blieb allerdings ganz vorne Maruyama, die die Konkurrenz mit 133,5 bzw. 130,5 m düpierte und damit erstmals ganz oben stand. Am Sonntag (12.00) findet in Lillehammer noch ein zweiter Einzelbewerb statt