Kritisch nah am Gleis

Feuerwehr muss Laster bei Bahn in Radstadt bergen

Salzburg
22.11.2025 14:30
In unmittelbarer Gleisnähe havarierte der Lkw samt Anhänger.
In unmittelbarer Gleisnähe havarierte der Lkw samt Anhänger.(Bild: FF Radstadt)

Freitagabend wurde es eng auf der B320: Ein LKW rutschte von der verschneiten Fahrbahn und kam direkt neben den Gleisen zum Stillstand. Feuerwehr und ÖBB mussten in einer Nachtaktion sichern, erden und bergen.

Kurz nach 23 Uhr verlor ein LKW auf der schneeglatten B320 bei Radstadt die Kontrolle und rutschte bis an die Bahngleise. Das Gespann blieb nur wenige Meter daneben hängen, Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.

Wegen der Gefahr durch die stromführende Oberleitung wurde die Bahnstrecke sofort gesperrt, die Feuerwehr Radstadt sicherte die Stelle und legte mit der ÖBB Erdungen.

Die Straße wurde gesperrt, der Bereich großflächig ausgeleuchtet. Mit Seilwinde, Schneeräumung und einem Bergeunternehmen wurde der LKW angehoben und aus dem Graben gezogen.

Wie schon tags zuvor landeten erneut Pkw im Schnee, weil sie über den Ennsradweg auswichen. Um 02.43 Uhr gab die ÖBB die Strecke frei, um 03.30 Uhr lief der Verkehr auf der B320 wieder an.

