Feuerwehr muss Laster bei Bahn in Radstadt bergen

Freitagabend wurde es eng auf der B320: Ein LKW rutschte von der verschneiten Fahrbahn und kam direkt neben den Gleisen zum Stillstand. Feuerwehr und ÖBB mussten in einer Nachtaktion sichern, erden und bergen.
Kurz nach 23 Uhr verlor ein LKW auf der schneeglatten B320 bei Radstadt die Kontrolle und rutschte bis an die Bahngleise. Das Gespann blieb nur wenige Meter daneben hängen, Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt.
Wegen der Gefahr durch die stromführende Oberleitung wurde die Bahnstrecke sofort gesperrt, die Feuerwehr Radstadt sicherte die Stelle und legte mit der ÖBB Erdungen.
Die Straße wurde gesperrt, der Bereich großflächig ausgeleuchtet. Mit Seilwinde, Schneeräumung und einem Bergeunternehmen wurde der LKW angehoben und aus dem Graben gezogen.
Wie schon tags zuvor landeten erneut Pkw im Schnee, weil sie über den Ennsradweg auswichen. Um 02.43 Uhr gab die ÖBB die Strecke frei, um 03.30 Uhr lief der Verkehr auf der B320 wieder an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.