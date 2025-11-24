Volksschule Griffen ist auf dem neuesten Stand

Für die Volksschüler in Griffen gab es nicht nur ein neues Bildungszentrum, sondern jetzt auch neue Tablets. Knapp 12.500 Euro hat die Gemeinde in die technische Ausstattung des Nachwuchses gesteckt.
Computer, Smartphones und Tablets gehören mittlerweile zum Alltag – und das auch bei Kindern und in den Schulen. Denn der Umgang mit den technischen Hilfsmitteln will gelernt werden. In den neuen Klassenzimmern der Volksschule Griffen im Bildungszentrum gehören Tablets genauso zum Unterricht wie Bücher und Hefte.
Da die Ausstattung der ehemaligen EDV-Räume aber leider nicht mehr auf dem neuesten Stand und deswegen ausgemustert worden war, musste nun nachgebessert werden. Im neuen Bildungszentrum sind ohnehin
digitale Tafeln sowie entsprechende Internetanschlüsse verbaut worden.
Regionale Tablets für den Unterricht
Knapp 12.500 Euro hat die Gemeinde nun springen lassen. Für Schulleiterin Michaela Lesjak-Zdovc und ihre Pädagogen gab‘s von Bürgermeister Josef Müller neue Tablets. Gekauft wurden sie regional; bei der Völkermarkter Firma „PC Docs“ von Mario Ouschan.
