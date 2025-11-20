Plakolm: „Kopftuch ist und bleibt Unterdrückung“

Aufgrund von Bedenken, dass auch dieses Gesetz vor dem VfGH nicht halten könnte, war zunächst ein Gesetz im Verfassungsrang das Ziel. Vor allem die SPÖ hatte sich allerdings dagegengestemmt. Es sei ein „No-Go“, eine Maßnahme als Verfassungsgesetz zu beschließen, „obwohl man massive Bedenken im Hinblick auf die Verfassungskonformität hat“, sagte auch Shetty. Die Verfassungsbedenken seien nun aber aus dem Weg geräumt worden, daher auch keine Zweidrittelmehrheit mehr nötig bei der Abstimmung im Parlament, die im Dezember geplant ist.