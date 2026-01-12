Zwei Arbeiter bei Stromunfall in Wien verletzt

Bei einem schweren Stromunfall am Montagvormittag in Wien-Favoriten wurden zwei Arbeiter verletzt. Einer befindet sich aktuell in kritischem Zustand.
Ein 49-Jähriger erlitt großflächige Verbrennungen und war in kritischem Zustand. Der Mann wurde an Ort und Stelle stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien. Der zweite Verletzte, ein 21-Jähriger, trug ebenfalls Verbrennungen davon.
Schwere Verbrennungen
Die Männer dürften in der Absberggasse an einer Hochspannungsleitung gearbeitet haben. Da bei dem Vorfall auch ein kleinerer Brand in dem Raum entstand, löschten Kräfte der Berufsfeuerwehr den Brand ab. Aus bisher unbekannter Ursache griff der Strom auf die Arbeiter über. Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.