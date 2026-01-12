Vorteilswelt
Kritischer Zustand

Zwei Arbeiter bei Stromunfall in Wien verletzt

Wien
12.01.2026 14:25
(Bild: Christof Birbaumer)

Bei einem schweren Stromunfall am Montagvormittag in Wien-Favoriten wurden zwei Arbeiter verletzt. Einer befindet sich aktuell in kritischem Zustand.

Ein 49-Jähriger erlitt großflächige Verbrennungen und war in kritischem Zustand. Der Mann wurde an Ort und Stelle stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien. Der zweite Verletzte, ein 21-Jähriger, trug ebenfalls Verbrennungen davon.

Schwere Verbrennungen
Die Männer dürften in der Absberggasse an einer Hochspannungsleitung gearbeitet haben. Da bei dem Vorfall auch ein kleinerer Brand in dem Raum entstand, löschten Kräfte der Berufsfeuerwehr den Brand ab. Aus bisher unbekannter Ursache griff der Strom auf die Arbeiter über. Die Ermittlungen laufen.

