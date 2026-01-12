Zwei Arbeiter bei Stromunfall in Wien verletzt

Schwere Verbrennungen

Die Männer dürften in der Absberggasse an einer Hochspannungsleitung gearbeitet haben. Da bei dem Vorfall auch ein kleinerer Brand in dem Raum entstand, löschten Kräfte der Berufsfeuerwehr den Brand ab. Aus bisher unbekannter Ursache griff der Strom auf die Arbeiter über. Die Ermittlungen laufen.