Chef von Bar nach Brandkatastrophe in U-Haft

Am 4. Jänner hatte es noch geheißen, dass die Voraussetzungen für Untersuchungshaft derzeit nicht erfüllt seien. Auch weitere Kriterien wie Rückfallgefahr oder Kollisionsgefahr waren vor wenigen Tagen verneint worden. Der Chef der Bar, Jacques Moretti (49), und seine Ehefrau Jessica, werden der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und Brandstiftung verdächtigt.