Tote in Crans-Montana
Chef von Bar nach Brandkatastrophe in U-Haft
Nach einer Vernehmung sitzt der Chef der Bar „Le Constellation“ in Crans-Montana in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft beantragte das Vorgehen wegen Fluchtgefahr. In dem Lokal waren in der Silvesternacht 40 Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen.
Am 4. Jänner hatte es noch geheißen, dass die Voraussetzungen für Untersuchungshaft derzeit nicht erfüllt seien. Auch weitere Kriterien wie Rückfallgefahr oder Kollisionsgefahr waren vor wenigen Tagen verneint worden. Der Chef der Bar, Jacques Moretti (49), und seine Ehefrau Jessica, werden der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und Brandstiftung verdächtigt.
Am Dienstag sagten die beiden noch, „vollständig“ mit den Schweizer Behörden zusammenzuarbeiten. Sie seien „am Boden zerstört und voller Trauer“. Die U-Haft für Moretti muss noch vom Walliser Zwangsvollstreckungsgericht innerhalb von 48 Stunden bestätigt werden. Die Ermittlungen gegen die beiden Betreiber des Lokals hatte die Walliser Staatsanwaltschaft am Samstag eröffnet.
Sprühkerzen lösten Feuer aus
Das Feuer ging ersten Erkenntnissen nach von „Wunderkerzen“ aus, die auf Champagnerflaschen angebracht waren. Eine Person auf den Schultern einer anderen dürfte versehentlich die Decke in Brand gesetzt haben.
Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.