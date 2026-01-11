Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“

Beim niederösterreichischen Bauernbundball im Austria Center Wien feierten Tausende Gäste aus allen Regionen eine glanzvolle Ballnacht. Höhepunkte waren der feierliche Auftanz der Landjugend mit mehr als 60 Tanzpaaren sowie die Vielfalt von Tracht und Tradition. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner brachte die Stimmung auf den Punkt: „Heimat ist Teil unserer Identität.“ Neben Tanz und Geselligkeit kam auch das heikle Thema Mercosur-Abkommen zur Sprache – insgesamt aber nutzten viele Gäste die Ballnacht, um den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen.