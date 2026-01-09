Drei Ärztinnen ordinieren bis 2028 im Container

Drei Medizinerinnen bündeln ihre Kräfte

Drei Allgemeinmedizinerinnen – Dr. Katharina Mitter, Dr. Anna Leitner und Dr. Katrin Ritzberger – bündeln im neuen PVZ ihre Kräfte. Gemeinsam mit einem multiprofessionellen Team setzen sie auf ein modernes Konzept der Hausarztmedizin: mehr Zeit für Gespräche, breitere Angebote und verlässliche Öffnungszeiten an fünf Tagen pro Woche. Die drei Ärztinnen verstehen das PVZ nicht nur als Ordination, sondern als Ort der Begegnung. „Zeitgemäße Hausarztmedizin bedeutet für uns Teamarbeit, Weitblick und den Menschen im Mittelpunkt“, betonen die drei Ärztinnen.