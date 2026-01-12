Wirbel um Mbappe-Geste nach der Clasico-Pleite

Nach ihrem Sieg bildeten die Barça-Profis wie bei Siegerehrungen üblich ein Spalier für Verlierer Real. Aber als die Madrilenen ihre Medaillen bekamen, schien Mbappe in Richtung der gegnerischen Spieler zu zeigen und Real-Profis, die auf dem Weg dorthin waren, zurückzuwinken. „Er forderte seine Mitspieler auf, nicht der Mannschaft von Hansi Flick zu applaudieren“, interpretierte „Mundo Deportivo“ den Vorgang. Mbappe habe seinen Mitspielern etwas gesagt und diese hätten anschließend für Barça keinen Siegerkorridor gebildet, hieß es bei „Sport“.