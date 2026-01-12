Wirbel um Mbappe-Geste nach der Clasico-Pleite

Ganz Spanien regt sich nach Reals verlorenem Supercup-Finale gegen Barcelona (2:3) über einer Geste von Kylian Mbappe auf! Der 27-jährige Franzose soll seine Mitspieler zur Unsportlichkeit aufgerufen haben.
Was war passiert?
Nach ihrem Sieg bildeten die Barça-Profis wie bei Siegerehrungen üblich ein Spalier für Verlierer Real. Aber als die Madrilenen ihre Medaillen bekamen, schien Mbappe in Richtung der gegnerischen Spieler zu zeigen und Real-Profis, die auf dem Weg dorthin waren, zurückzuwinken. „Er forderte seine Mitspieler auf, nicht der Mannschaft von Hansi Flick zu applaudieren“, interpretierte „Mundo Deportivo“ den Vorgang. Mbappe habe seinen Mitspielern etwas gesagt und diese hätten anschließend für Barça keinen Siegerkorridor gebildet, hieß es bei „Sport“.
Hier die Aufreger-Szene im Video:
Einem anderen Bericht zufolge soll Real argumentiert haben, dass der spanische Verband die Spieler gebeten habe, wegen der Kameraeinstellungen in einen anderen Bereich zu gehen. Eindeutig aufklären kann das Geschehen wohl nur Mbappe selbst.
Der französische Nationalspieler hatte früher als gedacht ab der 76. Minute sein Comeback nach einer Knieverletzung gegeben. „Er war nicht in der Lage, in einem Spiel mit dieser Intensität von Beginn an zu spielen“, erläuterte Reals Coach.
