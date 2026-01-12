Prozess gegen Landwirt: Bruder mit Traktor gerammt

Laut Staatsanwältin Julia Steiner hat der 80-Jährige im November 2024 den Bruder auf dessen Moped zunächst mit dem Traktor angefahren. Nach der ersten Kollision soll er auf das dann am Boden liegende Moped zugesteuert haben, unter dem der Bruder eingeklemmt war. Zu diesem Zeitpunkt soll der 72-Jährige „Hör auf“ geschrien haben, der Angeklagte habe erwidert: „Jetzt bist du dran.“ Der Traktor rammte abermals das Moped. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, es lag fünf Tage auf der Intensivstation.